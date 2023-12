Drenthe opnieuw verrast door sneeuwval: 'Automobilisten moeten goed opletten'

Opnieuw is Drenthe verrast door sneeuwval. Het KNMI heeft code geel vanwege gladheid afgegeven tot vanochtend 10.00 uur. het weerinstituut waarschuwde aanvankelijk voor natte sneeuw, maar op verschillende plekken in Noord-Nederland blijft de sneeuw liggen.

"Ook voor ons is het wat verassend", zegt Rijkswaterstaatwoordvoerder Christiaan Kooistra. "Wij zijn op dit moment bezig met strooien en ploegen. Zo nu en dan kan er spoorvorming optreden, dus automobilisten moeten goed opletten. Het kan glad zijn."

Waar het in de rest van Nederland motregent en zo'n vier graden is, ligt er in Drenthe en Groningen vanochtend weer een laag sneeuw. Daar kan deze morgen zo'n één tot drie centimeter sneeuw vallen, zegt het KNMI.

Bevroren wegdek

Vooral op de A28 is het opletten geblazen. "Op de A28 tussen Hoogeveen tot net iets boven Assen is de wegdektemperatuur op dit moment onder de nul graden. Dan is er echt kans op gladheid. Er is wel gestrooid, maar het duurt even voordat dit ingereden is."

Het aantal incidenten op de snelwegen 'valt mee', zegt Kooistra. "Mensen passen hun rijstijl goed aan. Dat is het mooie van sneeuw, mensen zien het en gaan dan rustiger rijden."