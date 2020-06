Geen TT, dus lege bedden in de hotels

Door de Coronacrisis is de TT dit jaar afgelast. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er geen motorrace gehouden op het circuit van Assen. Daarmee blijven ook de tienduizenden motorliefhebbers thuis, terwijl een groot deel daarvan anders een hotelkamer of Bed & Breakfast zouden boeken.

Henk van Rhee van Bed & Breakfast De Notaris mist de gezelligheid die de TT-week brengt. "De hele TT-week zitten we vol. Van maandag tot en met maandag. Met drie nachten een Duits echtpaar, die zijn vorig jaar en het jaar daarvoor ook geweest. En dan hebben we een Italiaan, die zit van dinsdag tot en met donderdag in de B&B. Echte motorliefhebbers."

Ook in Hotel de Jonge worden de terugkerende gasten node gemist. "Je verheugt je op de mensen. Het zijn vaak terugkerende gasten. Echte motorrijders die voor het vertier naar Assen komen. Niet alleen om bij mij te eten en te slapen, maar ook komen voor de beleving in de stad."

"Het is een stuk rustiger, ik mis het ook zelf. Ik mag graag een biertje drinken, de stad in. De gezelligheid in de stad", vertelt Van Rhee. Zijn woning staat aan de Oostersingel, vlakbij één van de podia. "Ik hoef buiten niet meer schoon te maken. Geen plassende dronken kerels of meisjes. En dat ik 's avonds gewoon kan slapen, we hebben geen lawaai. Dat is ook het enige voordeel."