Kapitein redt vier drenkelingen uit Paterwoldsemeer: 'Spannend begin van de dag'

In Eelderwolde zijn vanmorgen vier mensen in het water terechtgekomen, nadat hun boot zonk. Dat gebeurde in de buurt van de Oude Badweg. De opvarenden werden door te hulp schietende werklieden gered. "Het was een spannend begin van de werkdag."

Wat een gewone werkdag had moeten worden, liep anders toen de werknemers van Mennega Eext aankwamen rijden bij het Paterswoldsemeer. Daar moesten ze op het water aan het werk. "Toen we uitstapten stond er een politieagent op de kant. Die zei: 'Er is een boot gezonken'", blikt de kapitein van de reddingsboot terug.

Haast

"Of wij er naar toe wilden en dan een beetje snel." Die haast verbaasde de werknemers, zegt de kapitein. "Dat gebeurt wel vaker, dus wij dachten: vanwaar de paniek? Wij dachten te wachten tot het licht is, dan kunnen we ook zien wat er aan de hand is. Maar toen hoorden we dat er ook nog vier mensen op zaten."

En dus sprongen de mannen met de agent meteen in de boot, waar ze de drenkelingen op een vlonder midden op het meer ontdekten. Daar waren ze naartoe gezwommen. Hun boot was inmiddels al gezonken. "Die mannen hadden het heel koud, die waren niet zo spraakzaam. Maar ze waren met hun werkboot onderweg naar één van de eilandjes met vakantiewoningen. Daar gingen ze aan het werk, vandaar dat ze al zo vroeg het water op gingen."

Spannend begin van de dag

Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Nadat de kapitein de mannen aan boord helpt en naar wal vaart, wordt het viertal opgevangen door meerdere hulpdiensten. Hoewel de kapitein van de reddingsboot vaker zinkende boten uit het water haalt, zitten daar zelden opvarenden op. "Dat is wel een spannend begin van de werkdag."