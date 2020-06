Niet hard juichen of schreeuwen na de gelijkmaker tegen Ajax is best lastig

"Het is natuurlijk goed nieuws op weg naar een vol stadion. Dat is natuurlijk wat we willen met z'n allen. Dat is goed voor ons, maar ook voor onze supporters, die weer de sfeer en de spanning willen meemaken", aldus FC Emmen-directeur Jan Zwiers.

Toch zijn er in Emmen, net als bij de andere betaald voetbalclubs, wel de nodige vragen. Want hoe ga je bijvoorbeeld de schifting maken welke supporters wel naar binnen mogen en welke niet. Bij Emmen wil men logischerwijs alle supporters gelijk behandelen. Eerlijk loten is een optie, maar liever loopt Zwiers niet te ver vooruit. "We hoeven op dit moment supporters nog niet blij te maken of juist teleur te stellen, want het is nog zeer onduidelijk hoe de situatie er over anderhalve maand uitziet. Anderhalve maand geleden mocht er nog niets en nu zijn we hier al. Laten we daarom maar even rustig de situatie afwachten."

"Bovendien", zo vervolgt Zwiers, "hebben we morgen overleg met de KNVB en komt er 8 juli een lijst met protocollen."

Spreekkoren, gezang en hard juichen nog verboden

Per 1 juli mag er dus weer volop worden getraind en gevoetbald en is ook publiek weer welkom in het stadion, mits de bezoekers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter tot elkaar in acht nemen. Rutte benadrukte wel dat spreekkoren, gezang en hard juichen nog verboden zijn wegens het risico op de verspreiding van het coronavirus. Als je club scoort, laat je maar een toeter horen, of roep je zachtjes hoera, aldus de minister-president. "Daar heb ik wel even om moeten lachen. Stel je voor dat we in de laatste minuut de gelijkmaker scoren tegen Ajax... blijf dan maar eens rustig op je stoeltje zitten."