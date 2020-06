Even een ommetje: op zoek naar dierensporen met Junior Ranger Karlijn

"We zijn vlakbij het Doldersummerveld in de buurt van Boschoord en ik wil jullie graag het Vrouwenveld en het Vlonderpad laten zien", zegt Karlijn. "Voor ons als Junior Rangers is dat bijzonder omdat wij het pad jaarlijks onderhouden."

Jong geleerd oud gedaan

Junior Rangers zijn jongeren tussen de twaalf en achttien jaar - of iets ouder als je langer blijft zoals Karlijn - die iedere maand met een boswachter het bos ingaan. Het zijn de ambassadeurs van Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Ook andere Nationaal Parken hebben Junior Rangers. Samen zetten zij zich door middel van allerlei activiteiten in voor het bos.

"We voeren natuurklussen uit zoals het zagen, of juist planten, van bomen. We repareren het Vlonderpad en we gaan op excursie. Zo leren we veel over het park," aldus Karlijn.

Zij vindt het fantastisch om te doen. "We hebben een leuke groep en het is elke keer vanuit de drukke stad waar ik nu woon even weer tot rust komen in dit mooie gebied. Daarnaast komen we op plekjes waar je normaal niet mag komen. Daardoor zie je hele mooie stukken van het gebied."

Hoog in de bomen

Het eerste spoor dat Karlijn en Jan tegenkomen is een groot nest hoog in de boom. Karlijn: "We weten niet van welke vogel het nest is en of er broedsel in heeft gezeten, maar we denken dat het van een buizerd is." Dit is niet het goede moment om het te onderzoeken, omdat het broedseizoen nog loopt. Straks, als alles rustig is, kan het uitgezocht worden.

Veen scheppen

Dan kondigen de kikkers aan dat ze in de buurt komen van het Vlonderpad en het Vrouwenveld: een klein, oud en nat veengebied. De overgang naar het Vrouwenveld is duidelijk zichtbaar. Karlijn: "We gaan van het bos naar een wat opener veld. Je ziet de nattigheid. Vroeger werd hier veen gewonnen. Door vrouwen, zoals de naam al zegt." Het kanaal waarover het veen werd afgevoerd is dichtgegroeid, maar nog duidelijk zichtbaar.

Dierensnelweg

Terug in het bos laat Karlijn een wissel - of wildspoor - zien. Dat is een duidelijk paadje dat de dieren in het bos veelvuldig gebruiken. "Het wordt ook gebruikt door reeën. Dat zie je hier goed bij dit ligplekje. Ze hebben ook aan de bast van de boom geknabbeld."

Onzichtbaar

Dan zijn er nog de sporen van de das. Verschillende heuveltjes duiden op de aanwezigheid van een dassenburcht en er zijn meerdere ingangen zichtbaar. Maar de kans dat ze een das te zien krijgen, acht Karlijn klein. "Het zijn voornamelijk nachtdieren en waarschijnlijk hebben ze ons al lang geroken. Je moet veel geduld hebben en lang ergens zitten. Dan heb je misschien het geluk een das te zien."

