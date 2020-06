Unigarant Hoogeveen breidt opnieuw uit

Drie jaar na de vorige uitbreiding wil de verzekeraar daarom opnieuw het kantoor in Hoogeveen uitbreiden. Marin Roos: "We trekken de cirkel een stukje door. Als je binnen het pand loopt zul je geen enkel verschil merken. Maar aan de buitenkant zie je straks dat de cirkel net een stukje groter wordt. Er komt een deel bij net zo hoog als dat het nu is. En dat is goed voor 150 werkplekken."

Binnenplein

De vorige verbouwing in 2017 betekende dat Unigarant een verdieping aan de onderkant toevoegde. De brede traptreden die daarvoor aan de voorkant omhoog naar een binnenplein leidden zijn toen weggehaald. Nu is er een brede trap omlaag naar een binnenplein onder het maaiveld. Na de nieuwe verbouwing wil Unigarant dat plein met name gebruiken voor personeelsfeesten. Roos: "Ik zou zeggen zet de barbecue maar klaar."

Een vijfde verdieping bovenop het kantoor bouwen is technisch niet mogelijk. Vandaar dat nu er weer behoefte is aan extra kantoorruimte de halve cirkel vergroot wordt. Roos: "Het maximale wat we kunnen doen, gaan we nu doen." Overigens wordt die cirkel niet bij een volgende verbouwing rond gemaakt, want Unigarant wil een open uitstraling houden.

Op dit moment loopt nog de vergunningprocedure. Na de zomer hoopt Unigarant vervolgens voorbereidingen te treffen om in het najaar te starten met de aanbouw. Totale kosten ongeveer 4 miljoen euro.

Parkeerplein

Aan de achterkant van Unigarant wordt inmiddels een eigen parkeerplein aangelegd voor de ongeveer 600 werknemers. Het terrein kwam vrij nadat een gebouw van een middelbare school daar vorig jaar is afgebroken. Werknemers parkeerden tot nu toe met name op een terrein aan de overkant van de Schutstraat.

Van 10 naar 20 procent thuiswerkers

Het kantoor staat nu overigens bijna helemaal leeg. Dat komt doordat personeel massaal thuis werkt door de corona-maatregelen. Maar die personeelsleden zullen binnenkort weer welkom geheten worden in het pand. Roos: "We verwachten dat er wel wat meer mensen thuis zullen blijven werken ook na corona. We hadden altijd zo'n 10 procent die thuis werkte. Zelfs als dat 20 procent wordt heb we die uitbreiding nog altijd nodig."

"We gaan uit van zeven vierkante meter per werkplek. Als we echt een anderhalve maatschappij gaan krijgen in Nederland dan zouden we hier ook niet in passen. Dan heb je nog veel meer ruimte nodig. Wij gaan er hier van uit dat die anderhalve maatschappij op enig moment terug gaat naar de normale maatschappij."

Roots in Hoogeveen

Aan verdwijnen uit Hoogeveen denkt verzekeraar Unigarant helemaal niet. "We zijn onderdeel van Hoogeveen en dat willen we graag blijven. Daar is geen enkele discussie over. We hebben hier onze roots. We zijn één met Hoogeveen."

"De rode baksteenkleur zoals je die hier ziet, die kun je niet meer vinden twintig jaar na dato. Dus de gevel krijgt een wat moderner uiterlijk. Maar het is in precies dezelfde stijl en heeft hetzelfde gevoel als de rest van het gebouw."

