Aa en Hunze legaliseert na jaren zorgboerderij in Gieterveen

Het gaat om een zorgboerderij met 24-uurszorg en beschermd wonen voor jeugd, jongvolwassenen en volwassenen. Maar dat is volgens het bestemmingsplan daar helemaal niet toegestaan. De gemeente vindt zorg op die locatie wel kunnen, en gaat dat nu alsnog regelen.

Raad ongelukkig

Daarom komt er een nieuw bestemmingsplan voor de boerderij, dat zorg in combinatie met wonen toelaat aan Torenveen 9. De raad ging gisteravond akkoord met de legalisering. Maar partijen zijn er wel hoogst ongelukkig mee, hoe de procedure is verlopen.

"Je niet aan de regels houden loont kennelijk", was de kritiek van VVD, PvdA en GroenLinks. "Je moet oppassen dat je geen scheve gezichten krijgt."

Wel eerlijk spel?

De politiek snapt niet dat Carefield Zorg de zorgboerderij zomaar in Gieterveen kon beginnen, terwijl er nergens toestemming voor was. Zo zijn in de woonboerderij woonplekken voor acht personen gerealiseerd, is een bijgebouw uitgebreid en sneuvelde een boswal voor de aanleg van een parkeerplaats.

De PvdA is 'zeer teleurgesteld' over de hele procesgang. "Is dit wel eerlijk spel? Wat als een ondernemer wel eerst keurig toestemming vraagt en die dan niet krijgt? Dit mag niet weer gebeuren", waarschuwde Henk Santes.

Niet via koninklijke weg

Wethouder Henk Heijerman moest ruiterlijk erkennen dat het met de zorgboerderij zeker niet via de koninklijke weg was gegaan. Ook had de gemeente volgens hem nog wel ingegrepen, toen bleek dat er bij de verbouwing niet aan de brandveiligheidseisen was voldaan. "We hebben daar een hartig woordje met de aanbieder van de zorg over gesproken", zei Heijerman.

Sommige partijen vroegen zich af, of er niet gewoon een bouwstop opgelegd had moeten worden. Maar dat is niet meer nodig. De gemeente gaat er nu een mouw aan passen, omdat ze zorg op die locatie wel toe wil staan. "Maar dat dit niet weer op deze manier moet gebeuren, dat ben ik met u eens", aldus Heijerman, die nu een lijst moet maken van vergelijkbare zaken in Aa en Hunze.

Inspectie zag tekortkomingen

Opmerkelijk is trouwens dat Carefield Zorg op de locatie Gieterveen in 2018 twee keer met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te maken kreeg. Die constateerde in maart, na signalen van hulpverleners en bewoners, een groot aantal tekortkomingen op het gebied van jeugdhulp.

Er zaten in de zorgboerderij toen drie jongeren tussen 12 en 16 jaar. Op 12 van de 32 punten scoorde de Carefield Zorg onvoldoende. Ze moesten voor september met verbetermaatregelen komen. Maar na een half jaar was dit nog niet voldoende opgelost, en kreeg de zorgaanbieder weer een herkansing. Inmiddels is de zorg op orde.

Meten met twee maten?

Maar de zaak Gieterveen roept wel de vraag op, of de gemeente Aa en Hunze niet meet met twee maten. In Rolde zit de stichting Altijd Zorg met 14 cliënten op 't Ruige Veld. Met die zorgaanbieder ligt de gemeente al bijna een jaar overhoop. De zorg zou niet deugen, zo bevestigde ook de Inspectie. En het bestemmingsplan laat wonen niet toe, wat ook de bezwarencommissie zegt. Maar hier wil de gemeente op geen enkel vlak meewerken aan legalisering.

