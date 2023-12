Midden-Drenthe komt met duidelijke taal én met meldpunt voor onduidelijke taal

"Wij vinden dat alle inwoners een duidelijk antwoord mogen verwachten. Ook de inwoners die moeite hebben met lezen. In Midden-Drenthe is dat het geval bij één op de vier inwoners", schrijft de gemeente Midden-Drenthe. Tot zover, hartstikke duidelijk. Maar het begin van het plan is dat niet. De allereerste zin die de gemeente schrijft in het plan om tot makkelijke taal over te gaan, luidt namelijk: "In 2022 is de visie op dienstverlening vastgesteld."