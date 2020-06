'Nog meer leegstand in middelgrote steden'

Op korte termijn komt één op de vijf winkels leeg te staan in middelgrote steden als gevolg van online winkelen. Door de uitbraak van het coronavirus winkelden mensen vaker vanuit huis en het bestellen via internet is ook definitief door ouderen ontdekt. Dat zegt vastgoedadviseur Colliers International na onderzoek onder ruim 2.000 consumenten.

"Bijna 37 procent van de Nederlanders is van plan ook in de toekomst meer producten online te bestellen. Bij mensen ouder dan 50 jaar is dat percentage niet veel anders. Dat is opvallend, omdat het juist zij zijn die eerder weinig online kochten", vertelt Chris Lanting van Colliers. Nu deze groep van koopgedrag verandert, heeft dat volgens hem grote gevolgen voor de winkelstraten in ons land.

De afgelopen periode hebben volgens Colliers vier op de tien mensen meer via internet gekocht. Vooral kleding en schoenen, persoonlijke verzorging en boeken en tijdschriften waren in trek. Daarnaast hebben 260.000 huishoudens voor het eerst online boodschappen gedaan.

Meer winkelleegstand

De ontwikkeling naar shoppen via internet leidt tot oplopende winkelleegstand. Vooral de modebranche is daarvan de dupe. Kleding en schoenen zijn nog meer in webshops aangeschaft dan voor de coronacrisis. "Op basis van de verwachte omzetdaling in fysieke winkels is er ruim 100.000 vierkante meter minder ruimte nodig in de branche. Dit staat gelijk aan de oppervlakte van alle winkels in de Arnhemse binnenstad samen", zegt Chris Lanting van Colliers. "Winkels die boeken en tijdschriften, huishoudelijke apparaten, elektronica en speelgoed verkopen, zitten ook te ruim in hun jasje. Daar is ongeveer 50.000 vierkante meter aan winkeloppervlak te veel van."

Colliers verwacht dat winkeliers hun locatiekeuze nog meer gaan baseren op het aantal bezoekers, de regionale aantrekkingskracht en de omzet per vierkante meter die ze kunnen halen. Veel van hen gaan daarom de focus leggen op de grootste winkelsteden in het land. De kaalslag vindt volgens Colliers plaats in de middelgrote steden. Het gaat om steden met een inwonersaantal tussen de 35.000 en 150.000 waar eigenlijk al te veel winkels zijn. In Drenthe vallen plaatsen als Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel binnen het inwonerscriterium.