Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ontdekkingstocht door het Noordlaarderbos

Ga zondag samen met de boswachter op pad en ontdek het betoverende Noordlaarderbos. Tijdens deze excursie wordt je meegenomen op een interessante ontdekkingsreis door het natuurgebied. Je komt meer te weten te komen over de planten en dieren die in dit unieke gebied voorkomen. De boswachter zal je meenemen langs de prachtige paden en verborgen plekken, waar je meer zal horen over de boeiende geschiedenis en de ecologie van het Noordlaarderbos. Het startpunt van de excursie is bij het informatiebord bij de ingang van het Noordlaarderbos ter hoogte van de Pollseweg 1 in Noordlaren. De excursie zal ongeveer 2 uur duren en aanmelden via de website is noodzakelijk.

Wereldlichtjesdag in Meppel

De wereld staat zondag stil bij alle overleden kinderen en dat gebeurt ook in Meppel. In De Poort, bij de ingang van de Algemene Begraafplaats, is vanaf 19.00 uur een bijeenkomst. De avond is vol aandacht en symboliek, onder meer door het aansteken van kaarsjes, het noemen van de namen van de overleden kinderen, mooie muziek, verhalen en gedichten. Iedereen is welkom die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind. Of dat nu lang of kort geleden is.