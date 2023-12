Edelhert in Drenthe: 5 vragen (en een bonusvraag over de wolf)

Er lopen nu twee edelherten rond in onze provincie. Een wildcamera van Staatsbosbeheer heeft in november een edelhert vastgelegd in de omgeving van Dwingeloo, Lhee en Beilen. Het is het bewijs voor een tweede edelhert in het wild in Drenthe.

Maar wat weten we nu eigenlijk van dit dier? En wat betekent de komst van een tweede edelhert voor Drenthe? Tijd voor vijf vragen over het edelhert in Drenthe.

1. Waar leeft het edelhert?

Het edelhert loopt in ons land vooral over de Veluwe. Ook het eerste gespotte Drentse edelhert, vijf jaar geleden, komt uit het noorden van dit natuurgebied. De Veluwe is door de jaren heen een toevluchtsoord gebleken voor het dier. Want rond 1800 waren de herten van de hoge zandgronden verdreven, behalve op de Veluwe. Dankzij dit gebied kon het edelhert voor Nederland behouden blijven.

Daarnaast lopen er ook edelherten in de Oostvaardersplassen, het Weerterbos en het Brabantse Groene Woud. Buiten deze officiële leefgebieden zwerven de dieren heel sporadisch ook in andere delen van ons land, waaronder dus in Drenthe. Zo werd in 2015 bij Assen een Duits edelhert doodgereden. Wat dit tweede Drentse edelhert betreft, moet DNA-onderzoek nog uitwijzen of het om een wild dier gaat, dat mogelijk ook vanuit de Veluwe de weg naar Drenthe heeft gevonden.

2. Hoe leeft het edelhert?

Edelherten leven veel in groepen, oftewel roedels. Ze leven in hinderoedels, met vrouwelijke herten en jongen, of in groepen met alleen mannetjesherten. In de hinderoedels is een sterke hiërarchie aanwezig. Edelherten kunnen de hele dag door actief zijn, maar zijn het actiefst in de schemer.

Kenmerkend voor het edelhert is de bronsttijd, die ieder jaar rond september is. Mannetjes verlaten dan hun roedel en gaan alleen op pad. Hun gedrag verandert, wat te maken heeft met hormonen die op hol slaan. Het testosteron zorgt ervoor dat ze gespierder worden en langere haren krijgen. De herten gaan op zoek naar vrouwtjes, waarbij ze concurrenten proberen te imponeren met het zogeheten 'burlen', een soort gebrul.

In Drenthe is vooralsnog geen sprake van een roedel omdat hier slechts twee edelherten zijn gevonden, beiden bokken. Of zich spontaan een populatie edelherten in Drenthe gaat vestigen, is volgensboswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumentenkoffiedik kijken: "Misschien komen er alleen maar mannetjes. Die verplaatsen zich veel verder dan de vrouwtjes. Mogelijk moeten de hindes eerst de sprong van de Veluwe naar de Sallandse heuvelrug maken. Als daar voldoende herten zijn, trekken ze misschien door naar Drenthe. Of niet. Misschien krijgen we ook alleen maar mannetjes die hier een tijdje rondtrekken en dan weer verdergaan. Wat dat betreft is het heel spannend allemaal", zo zei hij tegen ROEG! een paar jaar geleden.