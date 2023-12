Joden vieren Chanoeka, een feest vol tradities en symboliek

Joden vieren sinds gisteren hun jaarlijkse Chanoeka-feest. Chanoeka betekent 'inwijding' en is een lichtjesfeest dat acht dagen duurt. Binnen het jodendom heeft licht een belangrijke symbolische betekenis. Het staat symbool voor leven, maar ook voor kennis.

Chanoeka vindt zijn oorsprong in het jaar 164 voor Christus en wordt beschreven in de 1 en 2 Makkabeeën in de Talmoed. In het verhaal staat Judea centraal, dar dan onder de macht van koning Antiochus IV Epifanes van het huidige Syrië valt. Die koning ontheiligt de tempel van Jeruzalem door er zogeheten afgodsbeelden in te plaatsen.

Het Joodse volk komt daarop in opstand en verslaat uiteindelijk de koning. De tempel wordt weer in ere hersteld. Volgens de overlevering speelt een speciaal kruikje met olie daarin een belangrijke rol. Het verhaal gaat dat er bij de herinwijding genoeg olie is om het licht maar één dag te laten branden. Wonderbaarlijk genoeg brandt de lamp acht dagen lang. Elk jaar wordt bij Chanoeka dat wonder herdacht door een speciale kandelaar aangestoken, een achtarmige menora.

Tradities