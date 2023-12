Jetta Klijnsma: 'Breng statushouders onder in hotels in gemeenten waar ze straks toch al gaan wonen'

Gemeenten moeten statushouders voor wie binnenkort een woning beschikbaar komt nu alvast tijdelijk in een hotel in de eigen gemeente onderbrengen. Zo kan een deel van de statushouders die nu noodgedwongen in asielzoekerscentra verblijven plaatsmaken voor vluchtelingen die nog de asielprocedure moeten doorlopen.

Die dringende oproep doet de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) aan 170 gemeenten. Het LRT denk dat zo'n 1.300 tot 1.400 statushouders op die manier snel weg kunnen uit de azc's. Daarmee kan een deel van het probleem van het uitpuilende aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgelost omdat vluchtelingen dan naar de azc's kunnen.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning en zouden eigenlijk niet meer in een azc moeten wonen.

Huisvesting al toegewezen

"We kunnen gemeenten niet dwingen om vluchtelingen uit Ter Apel op te nemen. Maar gemeenten hebben allemaal een taak om statushouders te huisvesten", zegt commissaris van de koning Jetta Klijnsma, die namens alle provincies aan die zogeheten regietafel zit.

"Van zo'n 170 gemeenten weten we dat huisvesting is toegewezen aan zo'n 1.300 tot 1.400 statushouders, maar nu nog niet beschikbaar is. Als die statushouders tijdelijk in een hotel in die gemeente kunnen verblijven, snijdt het mes aan twee kanten: die mensen kunnen vast wennen aan hun nieuwe leefomgeving en we kunnen wat lucht creëren voor Ter Apel, aldus Klijnsma.

Volgens de commissaris van de koning zitten er zo'n 13.000 tot 14.000 statushouders noodgedwongen in asielzoekerscentra. "Zo'n tien procent - 1.300 tot 1.400 - verdelen over 170 gemeenten betekent voor de ene gemeente vijf tot tien mensen en voor andere tussen de twintig en dertig", zegt ze. "Uiteraard ga ik nu ook een rondje bellen met onze eigen burgemeesters in Drenthe om te kijken of ze tijdelijke hotelhuisvesting voor statushouders kunnen leveren."