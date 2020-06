'Tafeltje dekje' in Eelde voor Russische rattenslangen

Roger Groesz uit Eelde hoopt dat zo'n onderzoek er komt. Een Russische rattenslang van anderhalve meter kroop laatst nog bij zijn achterdeur. "Het worden er steeds meer. Ik liep net even de tuin in en in een kwartier tijd zie ik er twee. Ze zijn heel snel en schuw. ze zijn dus ook zo weer weg. Maar ze kunnen ook klimmen en ze liggen in de struiken. Bij het bramen plukken kwam mijn schoonvader er eentje tegen. En er zat elke dag eentje in een vogelnestkastje."

'Dat kan niet goed zijn'

Hij is zelf niet bang voor deze slangen. "Maar je schrikt er gewoon van. Ze worden op meer plekken in Eelde gezien, dat kan niet goed zijn. Ik ben voor de slangen die hier thuishoren, zoals de ringslang en de adder bijvoorbeeld. Wat is het gevolg van de rattenslangen voor andere dieren? Ik vind dat daar onderzoek naar gedaan moet worden. Als het negatieve gevolgen heeft, dan denk ik dat ze weggehaald moeten worden."

Die slang van anderhalve meter heeft Groesz gevangen met een speciale slangentang, die hij vorig jaar gekocht heeft. Dorpsgenoot Popko van der Molen heeft de slang opgehaald. Bij Van der Molen in de tuin zijn ooit slangen uitgezet. Groesz: "Om de slang vervolgens weer vrij te laten. Dan zit ie straks weer in mijn tuin, dat lijkt me niet handig."

Overtollige huisdieren

Van der Molen heeft aan de Molenweg zijn eigen natuurgebied gecreëerd. "Ik heb onze grond, van zo'n 1 hectare groot, zo proberen in te richten dat er maximaal plaats is voor verschillende planten en dieren. Ik heb zes kinderen, jaren geleden kwamen vriendjes vaak langs met overtollige huisdieren. Om een gang naar de dierenarts te vermijden, mochten ze bij ons vrijgelaten worden. Want een prikje halen bij de dierenarts, dat is toch ook niets voor een kind? Ik wist: hier zitten toch vossen, bunzings, haviken. Konijnen, cavia's, schildpadden werden gebracht, en ook eens een handjevol jonge slangetjes."

Ze vonden hun plek in het gevarieerde landschap van Van der Molen, waar blijkbaar ook genoeg aan waarschijnlijk muizen te eten was. "Voor hen was het hier 'tafeltje dekje'. Jaren later kwamen we ze weer tegen."

Popko van der Molen in zijn natuurgebied op zoek naar de Russische rattenslang (Rechten: RTV Drenthe)

Composthopen

De slangenpopulatie houdt al sinds 1994 stand, weet Richard Struijk van Ravon, een organisatie die zich onder meer richt op onderzoek naar reptielen. Hij heeft vijf jaar geleden onderzoek gedaan naar deze slangenpopulatie. Composthopen bleken een belangrijke rol te vervullen in de voortplanting, hier worden eieren in gelegd. "Het gaat om een gevestigde populatie die zich voortplant", zegt Struijk.

Maar er zijn nog een aantal open eindjes als het gaat over het leven van deze slangen. "De sociale schade is niet groot, hoewel sommige mensen wel angstig zijn, zijn de slangen door de meeste mensen wel geaccepteerd. De teneur is vrij relaxed. Er is geen economische schade, want de slangen eten bijvoorbeeld geen graan op. Maar de ecologische schade is nog nooit onderzocht. Het is nog onbekend wat ze precies eten bijvoorbeeld."

Geen monitoring

Bij de gemeente Tynaarlo komt af en toe eens een melding binnen, geeft woordvoerder Martin Wering van de gemeente aan. Vanuit de gemeente wordt de populatie niet gemonitord, er is voor de gemeente geen indicatie voor overlast en bovendien staan de dieren niet op een lijst met dieren die bestreden moeten worden. Dus worden deze slangen behandeld alsof ze er gewoon bij horen, na al die jaren lijkt ook de gemeente ze volledig geaccepteerd te hebben.

Ondertussen heeft Van der Molen een goed bezocht natuurgebied. Het zorgt wel eens voor reuring in zijn B&B, die op dezelfde locatie zit. "Gasten die eens een wandelingetje maken komen de slangen wel eens tegen. Nou, dan komen de tongen wel los. En van heinde en verre komen er slangentoeristen om slangen te 'scoren', zo'n een- à tweemaal per week staan ze voor de deur."

