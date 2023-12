Bever bedreigt rivierprik in Drentsche Aa, Staatsbosbeheer grijpt in

De bever doet het zo goed in Nationaal Park Drentsche Aa dat de prehistorische rivierprik bedreigd wordt. Die is al ernstig bedreigd, en dus net als de bever beschermd. De rivierprik komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Staatsbosbeheer neemt nu maatregelen in het natuurgebied om te veel en te hoge beverdammen te voorkomen, zegt boswachter Kees van Son.

In Groningen en Drenthe leven volgens Van Son ongeveer vierhonderd bevers. Zo'n honderd dieren zitten in de buurt van de Drentsche Aa. Daar bouwden ze eerst weinig dammen, maar sinds de droge zomer van 2018 zijn het er veel meer geworden. Achter de dammen ontstaat namelijk een waterplas, waar bevers behoefte aan hebben.

Maar rivierprikken kunnen die dammen niet passeren. Ze graven zich in voor de dammen en krijgen daar te veel verontreinigd bezinksel van beekbodems binnen. "Ik wil niet op mijn geweten hebben dat een dier dat al miljoenen jaren op aarde is, hier verdwijnt", zegt boswachter Van Son.

Dammen weg

De natuurbeheerder haalt daarom "met pijn in het hart" beverdammen weg. "Het is jammer, want beverdammen verrijken de omgeving ook." Onderzocht wordt of in de Drentsche Aa zogenoemde beaver deceivers geplaatst kunnen worden. Dat zijn buizen die in beverdammen worden gelegd, waar water doorheen kan stromen. De bever blijft dan aan de dam bouwen, maar heeft niet door dat zijn dam lek is.