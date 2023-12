Verzoek om marechaussee in Nieuw-Weerdinge afgewezen: 'Geen reden gekregen'

Er wordt geen marechaussee ingezet in Nieuw-Weerdinge om overlast van voornamelijk veiligelanders in het dorp tegen te gaan. Een verzoek daartoe van de gemeente Emmen is door het ministerie van Justitie en Veiligheid afgewezen.

Reden niet bekend bij gemeente

Van Oosterhout vervolgt: "Het heeft ook te maken met bestuurlijke normen. Als iets lastig is, bel mij dan even zodat we het erover kunnen hebben." De burgemeester weet ook niet waarom zijn verzoek is afgewezen. "In het briefje staat eigenlijk geen reden." Bovendien kreeg Van Oosterhout de afwijzing te horen via de politiechef in Emmen.