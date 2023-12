Nieuw-Balinge, Witteveen en De Broekstreek zijn een buurtbus rijker

Na het uitstappen van de passagiers gaat het feestje verder in het dorpshuis. Terwijl binnen een glaasje champagne wordt genuttigd, nemen de kinderen buiten alvast een kijkje bij de bus. "De stoelen zitten wel lekker", vertelt Evan uit groep 7. "Maar ze hebben niet allemaal armleuningen."

Hij is blij met de komst van de bus net als zijn klasgenootjes. "Veel kinderen gaan na de basisschool naar de middelbare school in Hoogeveen. Als het regent kan de bus best handig zijn", lacht hij. "Ook als je naar je werk moet, denk ik."

De buurtbus is er voor iedereen, maar het bestuur denkt met name dat jongelui ervan kunnen profiteren. "Ze noemen het zelf al, bijvoorbeeld het naar school gaan. Dat kan nu weer met de buurtbus. Ze kunnen naar Hoogeveen, maar nu ook weer makkelijker de overstap naar Emmen pakken. En dat voor een redelijk bedrag, dat is voor ons wel belangrijk."

25 chauffeurs