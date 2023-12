Melkboer Bert Schutrups uit Klijndijk stopt: 'Altijd gekheid in de kar'

"Nee, gemakkelijk was het niet. Emotioneel. Moeilijk om vrede mee te hebben." Het besluit is hem duidelijk aan het hart gegaan. Melkboer Bert Schutrups uit Klijndijk stopt er per 1 januari mee. De komende weken maakt hij zijn laatste rondes door Zuidoost-Drenthe en Westerwolde.

Toen Schutrups bijna 20 jaar geleden met zijn rijdende winkel de weg opging, wist hij meteen het nieuws te halen. Met zijn 21 jaar mocht hij zich destijds de jongste melkboer van Nederland noemen. Als er iemand voor dat beroep geboren is, dan is het de bevlogen Schutrups wel. "Je bent meer dan iemand die boodschappen brengt", vertelt hij. "Je bent eigenlijk ook een sociaal werker. Voor sommigen ben je zelfs het enige contact."

In al die jaren heeft hij een echte band met zijn klanten opgebouwd. "Je komt jaren bij mensen over de vloer. Je ziet kinderen opgroeien, je ziet mensen wegvallen. Je kent de hele levensloop. Ik probeer het dan ook altijd om het iedereen naar de zin te maken. Nee, een melkboer, dat bén je. Het is een roeping."

Melkwagen als trouwauto

Om een indruk te krijgen van hoe verknocht Schutrups was aan zijn beroep, hoeft de trouwfoto's van hem en Melanie er maar op na te slaan. "De melkwagen was onze trouwauto, waarmee we naar het gemeentehuis in Exloo reden." Voor het feestje na de huwelijksvoltrekking, ontvingen alle klanten een uitnodiging. "Met een bolderwagen hebben we ze opgehaald. We hebben een prachtige dag gehad." Onlangs kreeg Schutrups de foto's weer onder ogen. "Ik schrok toen wel. Die is weg. En die is weg. En nog eentje. En dat in amper tien jaar."

Gevecht tegen de bierkaai

Helaas is het een observatie die niet op zichzelf staat. Binnen zijn klantenkring slaat de vergrijzing toen. Mensen belanden in een tehuis. Of ze zijn er niet meer. En er komt niets voor terug, ziet Schutrups. Dan is er nog de inflatie. En supermarkten die tot de minuut nauwkeurig aan huis bezorgen. Als klap op de vuurpijl moest zijn wagen voor een paar fikse reparaties met dito rekeningen naar de garage.