Nabestaanden vermoorde Hoogerbrugge: 'De dag waarop mijn ouders Marcel vonden is de dag waarop zij levenslang kregen'

"Je hangt het zielige slachtoffer uit. Je acteert ziektes en toevallen. Je liegt en bedriegt dat het gedrukt staat", zei de zus van de in 2017 vermoorde Marcel Hoogenbrugge voor het gerechtshof in Zwolle. De 51-jarige Hala E. staat vandaag voor het hof terecht voor moord op Hoogenbrugge. De vrouw werd in mei 2021 door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor doodslag en mishandeling met voorbedachten rade.

Vader, moeder en zus van Hoogenbrugge maakten gebruik van hun slachtofferverklaring. Twee keer eerder stond de zaak op de agenda van het hof. Eén keer was de advocaat van E. ziek, de tweede keer had ze een nieuwe advocaat in de arm genomen die zich nog moest inlezen. E. is overtuigd van haar onschuld, daarom tekende ze kort na haar veroordeling hoger beroep aan.

Ook Openbaar Ministerie in hoger beroep

Ook het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep. Volgens hen is voldoende bewijs voor moord. Dus het doden met voorbedachten rade. Bovendien vindt het OM de opgelegde straf te laag. Er was achttien jaar cel geëist.

Zes jaar na dato zit de familie van het slachtoffer nog met de nodige vragen en komen ze niet toe aan de rouwverwerking, zei de vrouw. "Hier zit een gewetenloze vrouw", zei de zus, "De dag waarop mijn ouders Marcel vonden is de dag waarop zij levenslang kregen".

'Laffe daad'

Volgens de familie is er voldoende bewijs dat E. de dader is. "Je bent helaas veroordeeld tot maar 9,5 jaar, voor zo'n laffe daad. Waarom toch moest Marcel worden opgeruimd? Er zat geen greintje kwaad in", zei de zus. Het proces duurt zo lang door het gedraai van E., zei ze. E. heeft volgens de familie tot nu toe alleen maar in het proces dwarsgelegen en niet meegewerkt.

De ouders vonden op 20 december 2017 hun levenloze zoon in zijn slaapkamer. Zijn schedel was ingeslagen. "Die beelden dragen mijn ouders nog dagelijks bij zich", zei de zus.

Kluis met gouden tientjes

Het OM ging in 2021 ervan uit dat Hala E. de oud-militair heeft vergiftigd om hem te doden en zo de woning te doorzoeken. Er zou een kluis met gouden tientjes en een geldbedrag in de woning zijn verstopt. Tijdens het sporenonderzoek werd duidelijk dat alleen E. in de periode voor de moord veel in de woning van de oud-militair kwam.

Op de glazen in de vaatwasser zijn DNA-sporen en vingerafdrukken gevonden van E. In die glazen zaten ook resten van medicijnen die in het lichaam van het slachtoffer zijn gevonden.

Vergiftigd om woning te doorzoeken

Kort voor de dood stal E. medicijnen van twee bekenden en haalde ze medicijnen bij twee apotheken. Dezelfde soorten als in het lichaam van Hoogerbrugge zijn gevonden. De rechtbank in Assen is ervan overtuigd dat de man door E. werd vergiftigd, maar niet om te doden, maar om de woning door te zoeken. Ze werd gestoord doordat de man bijkwam en sloeg hem daarop met een zwaar voorwerp op het hoofd.