Werkstraf voor bekogelen vriendin met stoeptegel en geweld na Ganzenmarkt

Vijftien biertjes had hij gedronken en hij werd witheet toen hij een andere man bij zijn vriendin op de bank zag zitten. Omdat ze hem ook nog eens niet binnenliet, pakte een 24-jarige Coevordenaar in november vorig jaar een stoeptegel en smeet die door het raam in haar voordeur. Daar stond de vrouw achter.

Zijn vriendin raakte gewond in haar gezicht en de politieagenten die even later kwamen, vonden bloed in de hal. De rechter veroordeelde de man tot 120 uur werkstraf waarvan tachtig voorwaardelijk en reclasseringstoezicht voor een poging tot zware mishandeling. De Coevordenaar had er volgens haar rekening mee moeten houden dat de vrouw achter de deur kon staan.

Doodsbedreiging en geweld op straat

De Coevordenaar kreeg de straf ook, omdat hij de man die bij zijn vriendin op de bank zat met de dood bedreigde en voor een mishandeling een paar dagen eerder.

Hij kwam op de avond van 10 november met drie vrienden van de kermis op de Ganzenmarkt toen een voorbijganger op straat zag dat één van hen een container omschopte. "Hé, wat heeft dat nou voor nut?" riep de man naar de jongeren. Volgens hem stormde 24-jarige man toen op hem af en gaf hij hem een paar vuistslagen vol ik het gezicht.

"Ik was het niet die de container omschopte. Dat was de ander. De man greep mij bij mijn jas en ik dacht dat hij me wilde slaan. Daarom heb ik hem geslagen", verdedigde de jonge Coevordenaar in de rechtszaal. Het slachtoffer eiste 500 euro schadevergoeding, omdat hij sinds de aanval op straat angstig is en slecht slaapt. De rechter kende 150 euro toe.

Behandeling belangrijk

Ze legde een groot deel van de straf voorwaardelijk op, omdat het volgens haar vooral belangrijk is dat de jonge Coevordenaar meewerkt aan behandeling en begeleiding door de reclassering. Dat heeft ermee te maken dat hij weer samen is met zijn vriendin en ze hun tweede kind verwachten.