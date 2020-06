Man mishandelt echtgenote: 'Ze lag met een ander in bed en ik draaide door'

Voor mishandeling van zijn vrouw, is een man uit Coevorden veroordeeld tot tachtig uur voorwaardelijke werkstraf en een verplichte behandeling. Het stel was al een tijdje uit elkaar toen hij haar op 18 januari met een andere man in bed betrapte. De Coevordenaar ging compleet door het lint.

"Ik zag dat ze met een ander in bed lag en draaide door. Dat was hartstikke fout", zei de 57-jarige vanmiddag in de rechtbank in Assen. De rechter was mede daarom en omdat hij als internationaal vrachtwagenchauffeur werkt en weinig thuis is, mild voor de man. Wel moet hij een behandeling ondergaan voor zijn alcoholprobleem.

Sleutel

De Coevordenaar had de vrouw 's middags nog gezien op een biljarttoernooi en werd naar eigen zeggen ongerust toen hij haar later op de dag niet kon bereiken. "Toen ik bij haar appartement was, zag ik dat ze thuis was, want de sleutel zat aan de binnenkant van de deur. Ik dacht: misschien is er wat gebeurd, is ze van de trap gevallen."

Zij had hem nooit een sleutel van haar nieuwe huis gegeven, maar die had de man zelf een keer van een vensterbank gepakt, erkende hij in de rechtszaal. Met zijn fietssleutel tikte hij haar sleutel uit de deur, waarna hij hem met zijn 'eigen' sleutel kon openen.

Geweld in de slaapkamer

Niet veel later stond hij in de slaapkamer, waar hij de vrouw vond met haar biljartleraar. Volgens haar is de man heel zachtjes haar huis binnengeslopen, stond hij opeens bij het bed. "Hij had zijn telefoon in de hand alsof hij filmde en riep dat hij het openbaar zou maken", vertelde de vrouw bij de politie. Toen ze naar hem toe liep, viel hij haar aan. Ze kreeg harde klappen en werd ook geschopt. Ook haar minnaar kreeg rake klappen.

De Coevordenaar ontkende dat hij naar binnen geslopen was. Hij had meerdere keren geroepen, maar kreeg geen reactie, zei hij tegen de rechter, die liet merken dat ze moeite had om hem te geloven. Ze veroordeelde hem ook voor het zonder toestemming binnendringen van het huis van de vrouw.

'IJsje eten'

De Coevordenaar erkende dat hij het lastig vindt dat het huwelijk na 38 jaar over is. Inmiddels zijn de twee wel weer on speaking terms. De vrouw had zelfs in een brief aan de officier van justitie geschreven dat ze haar aangifte wilde intrekken en was ook met de man mee gekomen naar de rechtszaak. Maar daarvoor vond de aanklaagster het geweld te ernstig om het erbij te laten.

Toen de zaak achter de rug was, was de man zichtbaar opgelucht. "En nu gaan we eerst samen een ijsje eten", zei hij tegen zijn vrouw voor ze de zaal verlieten.