Bouwkundige renovatie Landgoed Oldengaerde afgerond

"Ik ben heel erg blij met het resultaat", vertelt Arnold Kooistra, projectleider bij Stichting Het Drentse Landschap. "Het is een afsluiting van een mooie periode."

Veldkeien en oude kleuren

Landgoed Oldengaerde is een van de best bewaarde havezaten in Drenthe. Het landgoed is meer dan vijfhonderd jaar oud, is zeventien hectare groot en op het landgoed staan diverse gebouwen. De havezate zelf is het oudste gebouw. Sinds 2013 is het landgoed in het bezit van Stichting Het Drentse Landschap. Vorige jaar januari is de bouwkundige renovatie van de havezate begonnen.

Tijdens de renovatie stuitte Kooistra op verrassende zaken. "We hebben historisch onderzoek uitgevoerd. We hebben bijvoorbeeld veldkeien aangetroffen onder de vloer, wat voor de nodige raadsels heeft gezorgd. We hebben bijvoorbeeld ook hele oude kleuren gevonden. Op sommige luiken hebben wel veertien verschillende kleuren gezeten." Het historisch onderzoek is nog niet afgerond. "Het gebouw laat zich niet makkelijk lezen", vertelt Kooistra.

Sfeer behouden

Volgens aannemer Ernest Jager was het niet eenvoudig om het pand te restaureren. "Een van de grootste uitdagingen is om het pand niet kapot te restaureren. Je wil natuurlijk wel de sfeer van het gebouw behouden. Dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd en naar onze eigen bescheiden mening is dat ook wel gelukt."

Het pand is geïsoleerd en verduurzaamd. Vooral de verduurzaming is een enorme klus geweest. Zo is er bijvoorbeeld verwarming in de muren geplaatst. "Achter het behang zitten platen en achter die platen lopen leidingen waar warm water doorheen wordt gepompt. Op die manier krijgen wij de ruimte op temperatuur", legt installateur Arend Sjappens uit. "Wandverwarming wordt niet vaak toegepast, maar we konden niet overal vloerverwarming toepassen omdat hier een monumentale vloer ligt."

De renovatie ging volgens Kooistra niet helemaal vlekkeloos. "We hebben bijvoorbeeld asbest aangetroffen op plekken waar we het niet hadden verwacht. Met name de staat waarin het pand verkeerde was slechter dan wij hadden gedacht, bijvoorbeeld de vloer. Dat hebben we allemaal moeten herstellen. Dat kostte meer tijd en meer geld, maar het resultaat is er wel naar."

Kijkje nemen

In het gebouw zijn binnenkort twee vakantieappartementen te huren, maar daarnaast kunnen er ook bruiloften, vergaderingen, huiskamerconcerten en diners worden georganiseerd. Er zou ook een open dag worden georganiseerd, maar die kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. "We hebben ervoor gekozen om een virtuele rondleiding te maken. We gaan 360-graden foto's maken van ruimtes en er worden interviews gehouden", vertelt Kooistra. De virtuele rondleiding is binnenkort op de website van Stichting Het Drentse Landschap te bekijken.

