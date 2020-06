Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 juni

Ook in het bezoekerscentrum Dwingelderveld kun je weer terecht (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)

"We hebben de ergste loopings en scherpste bochten gehad en door afstand te houden kunnen we meer ruimte geven aan elkaar," aldus premier Rutte tijdens zijn laatste persconferentie. Dit is ook goed nieuws voor alle liefhebbers van de Drentse natuur.

Bezoekers kunnen weer terecht in de buitencentra van Staatsbosbeheer en in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.

Boomkroonpad

Het Buitencentrum Boomkroonpad is weer volledig geopend. Dat betekent dat je er zeven dagen in de week tussen 10.00 en 17.00 uur terecht kunt. Hier starten verschillende wandel- en fietsroutes, er zijn bijzondere routes voor kinderen en voor de allerkleinsten is er het (aangepaste) Kabouterpad. Vergeet ook niet om een wandeling tussen de boomtoppen te maken.

Voordat je het buitencentrum kunt bezoeken, ben je verplicht om via de website een kaartje te kopen met een tijdsslot. Op deze manier wordt het niet te druk en kunnen mensen anderhalve meter afstand houden. Hier kun je terecht voor een kaartje.

Drents-Friese Wold

Het Buitencentrum Drents-Friese Wold is ook geopend maar hanteert nog aangepaste openingstijden: van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Er vinden geen excursies plaats, maar het Kabouterpad is aangepast en toegankelijk. Ook het Blotevoetenpad is weer open. Meerdere wandelroutes starten bij het buitencentrum.

Dwingelderveld

In de weekenden kun je weer terecht in het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Wel zijn er coronamaatregelen genomen waar je rekening mee moet houden. Er mogen maximaal vijfentwintig personen tegelijkertijd binnen zijn en er is een looproute uitgezet.

Tot 1 juli vinden nog geen activiteiten met begeleiding plaats maar als gezin kun je wel een speurtocht doen en kinderen kunnen spelen in de speelnatuur. Natuurmonumenten verwacht dat het bezoekerscentrum vanaf 1 juli ook op doordeweekse dagen open zal gaan.

