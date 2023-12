In hoger beroep 17,5 jaar cel geëist voor moord op oud-militair Marcel Hoogerbrugge

Voor de moord op de 49-jarige oud-militair Marcel Hoogerbrugge in december 2017 in Hoogeveen is een celstraf van 17,5 jaar geëist tegen de 51-jarige Hala E.

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de man moedwillig en stiekem met medicijnen is gedrogeerd door E. en daarna met geweld door haar is gedood.

Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december door zijn ouders levenloos aangetroffen in zijn slaapkamer. De schedel van de man was ingeslagen. Vermoedelijk was hij al twee dagen dood.