Drentse gemeenten geven te weinig statushouders onderdak

Sommige gemeente kunnen in de laatste maand van het jaar de taakstelling nog halen, maar zeker zeven gemeente lijken hiervoor te ver achter te lopen op de doelstellingen.

COA

Het COA legt gemeenten een aantal statushouders op dat opgevangen moet worden. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen.

Hoe een statushouder opgevangen wordt, bepaalt de gemeente zelf. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn, maar ook een gedeelde woning met meerdere mensen. Ook beslist de gemeente zelf of mensen met een verblijfsvergunning recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning.

Grote gemeenten lopen achter

Elk half jaar bepaalt het COA hoeveel statushouder moeten worden gehuisvest. Tot 1 januari 2024 zou Drenthe in de tweede helft van het jaar ongeveer 600 statushouders moeten opvangen, maar zijn dit tot 1 december iets minder dan 400. Met name de gemeente Emmen (44), Tynaarlo (40) en Hoogeveen (35) blijven qua aantallen achter op hun doelstelling.

Druk op azc

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfvergunning krijgen. Tot die tijd verblijven asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc). Maar door de overvolle azc's puilt het bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel momenteel uit van mensen die wachten op plaatsing in een azc.