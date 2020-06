Agressieve man rijdt fietsende tiener aan in Gieten: werkstraf

In plaats van politie te bellen, had de Assenaar zelf wat uit te leggen aan de politie (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

"Pubers kunnen je soms het bloed onder de nagels vandaan halen, maar u moet als volwassene het goede voorbeeld geven. U had de politie moeten bellen in plaats van als een soort sheriff zelf in de auto te springen."

De officier van justitie was duidelijk over wat ze vond van het agressieve gedrag dat een 55-jarige man uit Assen. Vorig jaar zomer misdroeg hij zich nadat hij zich ergerde aan een groepje tieners in de straat bij zijn vriendin in Gieten. Hij zette met zijn auto de achtervolging in en reed een van de jongens aan.

Spijt

Voor mishandeling en vernieling van zijn fiets veroordeelde de rechter de Assenaar tot honderd uur werkstraf (vijftig voorwaardelijk). De man betuigde spijt van zijn onbesuisde actie, maar ontkende dat hij de jongen had geschept. "Hij sprong zelf van de fiets, maar die rolde nog een eindje door en heb ik toen geraakt."

De officier van justitie en de rechter geloofden het verhaal van de destijds 13-jarige jongen die met zijn vrienden wat rondhing in de buurt. Hij vertelde bij de politie dat de auto hem op de avond van 31 augustus schepte en dat hij opeens hard op de straat terechtkwam. Hij had pijn aan zijn schouder en een diepe wond aan zijn knie. Uit angst rende hij na de val hard weg. Een van zijn vrienden zag het gebeuren.

Slaapgebrek

De Assenaar had volgens zijn vriendin flink wat gedronken. Ook dat ontkende de man in de rechtszaal. Hij zat naar eigen zeggen niet goed in zijn vel en sliep slecht vanwege persoonlijke problemen.

De man vertelde dat zijn auto in Gieten al een paar keer was bekrast en dat ook zijn banden lek waren gestoken door jongeren. Of dat om hetzelfde groepje ging, wist hij niet.

Honkbalknuppel

De jongens verveelden die avond zich en gingen belletje trekken, vertelde het latere slachtoffer bij de politie. Ze schrokken toen de vrouw van de verdachte met een honkbalknuppel naar buiten stormde en op ze af kwam. Ze fietsen weg, waarna opeens de man in zijn auto opdook. Een buurtbewoner zag dat de Assenaar hard reed. Het slachtoffer kon als enige niet ontkomen.

"Deze jongen was 13 jaar oud, hè. Der-tien!" benadrukte de officier. De rechter verbaasde zich erover dat het Openbaar Ministerie hem heeft vervolgd voor mishandeling en niet voor poging tot doodslag. "Uw reactie was buiten alle proporties. U had deze jongen ook zelf kunnen raken, dan was het heel anders afgelopen."