Afvalwaterinjectie gaat toch wel door, maar hoeveel geld gaat er straks naar Schoonebeek?

Van "beste informatiebijeenkomst tot nu toe" tot "wat een theater". Daartussen zweefde de mening van de Schoonebekers op de goed bezochte informatiebijeenkomst over de afvalwaterinjectie van de oliewinning. RTV Drenthe zet de stand van zaken op een rij.

Of de afvalwaterinjectie echt doorgaat; daar twijfelt niemand meer aan, al heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nog geen vergunning afgegeven. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft al wel z'n goedkeuring gegeven aan hoe de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het afvalwater in het bijna lege gasveld onder Schoonebeek wil pompen.

NAM en SodM klip en klaar

De meest heldere uitleg over hoe de afvalwaterinjectie gaat gebeuren en de risico's, kwamen van de NAM en het SodM. Projectleider Jacob Spiegelaar van de NAM legde op vragen uit de zaal uit dat de afvalwaterinjectie in Schoonebeek echt anders en veiliger gaat gebeuren dan in Twente. "Allereerst worden er kunststof buizen gebruikt waar het water door stroomt. IJzeren buizen zoals in Twente kunnen worden aangetast door corrosie, bij kunststof gebeurt dat niet."

Twee bestaande Schoonebeker gaswinlocaties gaan geschikt worden gemaakt voor waterinjectie. Op de ene plek is in het verleden ook al water uit de gaswinning terug in het bijna lege gasveld gepompt. Maar beide locaties krijgen vier nieuw geboorde waterinjectieputten.

Dubbele en kunststof buizen

Vervolgens liet Spiegelaar zien dat de eerste 100 meter van de put gaat bestaan uit vier metalen buizen met daartussen cementlagen en tenslotte de kunststof binnenbuis. Dat is in het grondwatergebied. Tot 600 meter diepte is de verbuizing driedubbel. Dan ben je de biosfeer (op 500 meter) voorbij en zit je al in het gesteente. Op 3000 meter wordt het water in de kalksteenlaag gepompt waar het aardgas uit verdwenen is. "Door de hele afstand met een kunststof binnenbuis te werken kunnen we ook met minder stoffen tegen corrosie en mijnbouwhulpstoffen toe", legt Spiegelaar uit.

"Maar een kunststof buis, daarin kunt u toch veel minder goed monitoren of alles nog goed zit daar diep onderin?", vroeg een vrouw in de zaal. "Klopt, want de inspectieapparatuur zit aan een stalen kabel en die kan de kunststof buis beschadigen. Maar bij stalen buizen meten we wanddikte van de buis en of die niet door corrosie is afgenomen. Dat hoeft bij kunststof niet", legt Spiegelaar uit.

Nooit zonder risico's

Britt van Vleuten van SodM legde de omwonden uit waarom het SodM tot de conclusie is gekomen dat het injecteren van het afvalwater nog steeds de beste methode is. "Het compleet zuiveren, alle stoffen er uit en een berg zout overhouden levert heel veel bovengrondse negatieve milieueffecten op. De waterstroom deels zuiveren en steeds hergebruiken voor de oliewinning levert ook te veel milieueffecten op. Maar de NAM moet blijven kijken naar andere verwerkingsmethode in de toekomst."

Van Vleuten van SodM was klip en klaar: "Het risico bij mijnbouw is nooit nul. Dat is onmogelijk. De NAM moet wel alles doen om het risico zo klein mogelijk te houden."

Het SodM onderzoekt aan de voorkant of wat de NAM wil verantwoord en veilig is. "Daarover geven wij een advies aan EZK die de vergunning verleent. We zullen aangekondigd en onaangekondigd de waterinjectie komen inspecteren of alles goed en zoals afgesproken gebeurt. Daarbij houden we de samenstelling van het water in de gaten, we monitoren de leidingen en de injectieputten, we houden het bijna lege gasveld waar het water ingaat in de gaten en we komen als er klachten of overlast is."

Anders dan Twente

Maar de ondergrondse risico's in Schoonebeek zijn van nature anders dan in Twente, zo is het oordeel van het SodM. De uitleg van Van Vleuten: het gasveld onder Schoonebeek gedraagt zich anders dan het grote Groninger veld. Simpelweg omdat de breuken kleiner zijn. Als er veel spanning op de grote breuken in het Gronigerveld staat en "de twee breuken slippen langs elkaar" dan heb je een aardbeving. Een bodemtrilling of aardbeving onder Schoonebeek is ook mogelijk maar waarschijnlijk zijn die kleiner en minder hevig dan in Groningen.

"Waarom heeft de NAM dan in de afspraken aan de ontzorgtafel vastgelegd dat pas boven een aardbeving van 3,0 op de schaal van Richter de oliewinning en afvalwaterinjectie stopt. Bij 2,3 of 2,9 kunt u rustig door gaan", wierp een man in de zaal de NAM toe.

Projectleider Spiegelaar zei daarop dat ook bij een beving de onder de 3,0 waarbij er veel impact is op de omgeving de bodem zich anders gedraagt en er gekeken gaat worden of doorgaan met winnen nog wel verstandig is. En bij 3,0 of meer stop de NAM meteen definitief de productie. "Dat hoeven we niet te doen, maar dat beloven we wel.''

Bodemdaling

Maarten Pluymaeckers van TNO Geologische Dienst kwam met een lesje over bodemdaling. Die komt in de ondiepe ondergrond door inklinking en veenoxidatie en in de diepe ondergrond door gas en oliewinning. Het grondwater dat in landbouwgebieden laag wordt gehouden of wordt aangepast speelt ook een rol. Staat je huis deels op zand, en dat van de buren op veen, dan maakt ook dat uit of je wel of geen last hebt van de bodemdaling. "Maar het is heel duidelijk, in gebieden waar gas of oliewinning is daalt de boden langzaam en gelijkmatig. Door waterinjectie in het gasveld komt de bodem ook weer omhoog."

"Kun je de bodemdaling onder Schoonebeek ook weer helemaal opheffen door in waterinjectie", vroeg de zaal. Pluymaeckers: "In theorie wel maar de vraag is of je het moet willen." Dat heeft onder meer dan weer te maken met de druk in het gasveld.

En de enquête-uitkomst?

"Wat doen jullie met de uitkomst van de enquête die Dorpsbelangen Schoonebeek heeft gehouden?", klonk het uit de mond van dorpsbelangen-voorzitter Jos van Hees. Uit die enquête bleek dat 57 procent van de inwoners de afvalwaterinjectie niet wil, 26 procent wel. Het bleef even stil waarna de (herhaalde) droge mededeling van Nicole Hardon van EZK kwam dat de staatssecretaris heeft gezegd de uitslag van de enquête mee te wegen in zijn besluit over de afvalwaterinjectie. Maar hoe dit meegewogen gaat worden en hoe zwaar blijft nog altijd onduidelijk.

Uit het publiek kwam later dezelfde vraag nog een keer aan wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) die aangesproken werd op dat de gemeenten toch de vertegenwoordigers van de inwoners zijn. Bos: "Wij staan voor de belangen van onze inwoners en brengen hun geluid ook onder de aandacht. We attenderen EZK zeker op de enquête." Maar burgemeester en wethouders van diezelfde gemeenten stuurden nog voordat de uitslag van de enquête bekend is al een brief aan EZK dat ze het 'snappen' en 'logisch' vinden dat de NAM het afvalwater in het gasveld wil stoppen.

Gemiste kans

Tot grote frustratie van de NAM kon er nog niks gezegd worden over de bijdrage die de regio Schoonebeek gaat krijgen uit de opbrengsten van de oliewinning. De NAM heeft al een (nog steeds onbekend) aanbod op tafel gelegd en staat te popelen om dat bekend te maken. Maar Den Haag is nog niet zo ver, de hik-up moet dus zitten bij EZK of staatssecretaris Hans Vijlbrief. Het Rijk krijgt het meeste geld uit de oliewinning en kan niet achterblijven of onderdoen voor de NAM.

Vijlbrief zou afgelopen november de Tweede Kamer er een brief sturen over de bijdrage voor de regio. Het was de gemiste kans van de avond in Schoonebeek, want iedereen wilde het nou wel eens een keer weten. De oliewinning-voorstanders van Naoberschap Oliedorp vertrouwen erop dat ze binnenkort het glas kunnen heffen over het geld dat voor de regio beschikbaar komt.

Gekaapt door Nieuw-Amsterdam

De lange bijeenkomst in Schoonebeek werd enigszins 'gekaapt' door twee inwoners van Nieuw-Amsterdam die veel schade en gevolgen hebben van de bodemdaling in dat gebied. Misschien wel logisch, want die bewoners hebben via de Commissie Mijnbouwschade geprobeerd een vergoeding te krijgen maar omdat niet onomstotelijk vaststaat dat hun schade door de bodemdaling ter plekke alleen door de olie of gaswinning komt, slaat die deur steeds dicht.

Je kunt die mensen niet verwijten dat ze het dan via een andere deur proberen. Zij grepen de kans in Schoonebeek aan tot een rechtstreeks confrontatie met de NAM en de overheid. Daardoor sneeuwden de vragen van de Schoonebekers enigszins een beetje onder.