Nieuw bestemmingsplan voor 't Ruige Veld Rolde: 'Verwacht geen rigoreuze wijzigingen'

Voor veel Roldenaren is het bekend terrein. "Ik wandel hier altijd met de hond", zegt een vrouw. "Ik was hier gisteren nog met de kleinkinderen", lacht een man. "Dit is onderdeel van mijn vaste mountainbike-route", zegt Jan Zingstra, inwoner van Rolde. Maar het gebied omtoveren tot een groot fietsparcours ziet Zingstra niet zitten. Andere ideeën over wat er met het terrein moet gebeuren, heeft hij wel. "De natuur moet behouden blijven. De jeneverbessen en de heide moet beter onderhouden worden."

Gesteggel

't Ruige Veld is de laatste tijd voornamelijk in het nieuws geweest door de berichtgeving rond stichting Altijd Zorg. Die zorgverlener begeleidt cliënten op het gebied van seksueel misbruik, verslavingsproblematiek en ook ex-gedetineerden krijgen er hulp. De cliënten woonden tot voor kort in de gebouwen die op het terrein staan. 'Illegaal' constateerde de gemeente. Want permanent wonen mag er niet volgens het bestemmingsplan. Om dat gesteggel in de toekomst niet nogmaals te krijgen, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Wethouder Henk Heijerman legt uit dat het huidige bestemmingsplan niet duidelijk was. "Blijkbaar niet, want we hebben de rechter er bij moeten halen. Nu heeft het terrein de bestemming 'maatschappelijk', dat is een vrij ruim begrip. We willen nu dat er voor iedereen heldere spelregels komen wat hier allemaal wel- en niet mag." Dat de bestemming 'maatschappelijk' helemaal verdwijnt, verwacht Heijerman niet. "Ik kan me niet voorstellen dat er rigoureuze wijzigingen doorgevoerd worden."

"Zorgverlening op het terrein mag blijven", zegt Jan Zingstra. "Maar de afgelopen jaren was er veel verloop onder de zorgaanbieders. Er hebben veel verschillende doelgroepen gezeten. Een langdurige visie zou veel beter zijn. Dat is ook beter voor de gebouwen die er nu staan, want die verpauperen zichtbaar."

'Alles roze'

Voorafgaand aan het bestemmingsplan komt er een zogenaamde 'toekomstvisie'. De ideeën van de inwoners worden in dat plan meegenomen. Stedenbouwkundig bureau HKB uit Groningen buigt zich over alle input van inwoners."We adviseren ook, want als men besluit om alles roze te maken bijvoorbeeld, zullen wij zeggen dat het op de lange termijn gaat vervelen", chargeert Jeroen Leemans van HKB.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt eind november ter inzage.