Hoogeveense ondernemer bijna klaar met voormalige kerk Pesse

De Voorhofkerk in Pesse werd in 2015 verkocht, nadat de Hervormde gemeente in Pesse samenging met de Gereformeerde Kerk. De Protestantse Gemeente in Pesse had geen behoefte aan twee kerkgebouwen. Wim Annen uit Hoogeveen nam het gebouw over.

"In eerste instantie is het de bedoeling deze kerk op te knappen en weer terug te brengen zoals-ie oorspronkelijk was" vertelt Annen. De afgelopen periode is daar het nodige werk voor verzet. Zo is de vloer vernieuwd, is het glas-in-lood vervangen en aangevuld met dubbel glas en is een nieuwe keuken en toiletblok geplaatst.

De kosten voor de verbouwing van de Voorhofkerk dekt Annen met vijf woningen die hij wil bouwen op het terrein van de kerk. Milieuverenigingen zeiden eerder dat ze ontstemd waren dat daarvoor meerdere oude bomen zijn gekapt. Annen is verbaasd over die ophef. "Ik heb al jaren geleden contact gehad met de provincie. Zelf heb ik ook niks gehoord van die verenigingen terwijl ik toch makkelijk te vinden ben."

Vastgoedondernemer Wim Annen uit Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Geen commercie

Wat Annen met het gebouw gaat doen weet hij nog niet precies. Wel zoekt hij wat hij noemt een sociaal-maatschappelijke bestemming voor de ruimte. Denk aan dagrecreatie of een opvang voor ouderen. "Ik vind het eigenlijk wel jammer dat kerkgebouwen vaak verprutst of verbouwd worden naar hele commerciële dingen. Dat past niet bij mijn opvatting en ik ben blij dat we dat hier in Pesse anders gaan doen."

Wim Annen heeft meer kerken in zijn portefeuille. Zo is hij ook eigenaar van een oude baptistenkerk in Doetinchem, die ook op dit moment verbouwd wordt. Ook in dat complex komt een deel dat sociaal-maatschappelijk ingevuld wordt. "Het is altijd een kerk geweest waarin getrouwd, gerouwd en gedoopt is. Dan vind ik dat je dat waar mogelijk zo moet houden, door iets te doen wat daarbij past. Je kunt er wel van alles in doen, maar dan is de kerk geen kerk meer. En ik wil de kerk graag een kerk laten."