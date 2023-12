Burgemeester: volgend jaar schadefonds voor ondernemers Ter Apel

Er komt een schadefonds voor ondernemers in Ter Apel, die gebukt gaan onder de overlast van asielzoekers.

Dat heeft burgemeester Jaap Velema van Westerwolde de gemeenteraad laten weten, schrijft RTV Noord

Zoals het er nu uitziet komt die regeling in de eerste drie maanden van volgend jaar van de grond. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het fonds is een gezamenlijke regeling van de gemeente, het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zowel omzet als imagoschade

Veel ondernemers lopen schade op door de voortdurende overlast. Daarbij gaat het zowel om verminderde omzet als imagoschade.

Burgemeester Velema heeft de raad er wel op gewezen dat het compenseren van inkomstenderving complex is, omdat hier sprake zou kunnen zijn van staatssteun. Wat wel vergoed kan worden zijn de extra kosten die ze moeten maken om de overlast te beperken.

Of ondernemers in Nieuw-Weerdinge in gemeente Emmen gebruik kunnen maken van de regeling, is niet duidelijk. Bekend is dat asielzoekers in het Drentse dorp voor overlast zorgen, evenals in Ter Apel.

Plan van aanpak

Het ministerie is inmiddels bezig met het maken van een plan van aanpak. Staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken heeft toegezegd dat plan in Ter Apel te komen toelichten aan de gemeenteraad en de ondernemers van Ter Apel.

De gemeente is inmiddels al wel begonnen met de voorbereiding van de inrichting van een loket, waar de ondernemers straks terecht kunnen.