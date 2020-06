Onweersbuien met lokaal veel neerslag op komst

Eerder deze maand waren laarzen nodig in de Brunstingerstraat in Beilen (Rechten: Carlijn Alting)

Verschillende regio's in Drenthe krijgen vandaag te maken met pittige buien. In korte tijd kan veel regen vallen, met wateroverlast tot gevolg.

Voor Drenthe en de provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Noord-Holland geldt code geel. "De komende uren kunnen her en der een paar buien ontstaan, lokaal misschien met een klap onweer. In de loop van de middag schuift een koufront over onze provincie en dat vormt een extra stimulans voor de buien", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Normaal gesproken zou ik zeggen: houd de paraplu bij de hand. Dat is vanmiddag echter niet zo handig, want er is ook kans op onweer, met lokaal veel water in korte tijd", aldus de weerman. "We krijgen echt een paar stevige buien in verschillende regio's."

Koeler weer

De buien vormen de overgang naar koeler weer. Van der Zwaag: "Morgen beginnen we met bewolking en krijgen we aan het eind van de ochtend een enkel buitje. Daarna komt de zon erbij en steekt er een lekkere matige zuidwestenwind op. Dan is de warmte echt voorbij. We krijgen aangenaam weer met 20 tot 21 graden."