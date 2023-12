Automobilist (21) uit Coevorden gewond door aanrijding tegen boom

Bij een ongeluk op De Haandrik, tussen Gramsbergen en Coevorden, is vannacht een 21-jarige man uit die laatste plaats gewond geraakt.

De Coevordenaar bestuurde de auto. In een flauwe bocht reed hij van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Met hulp van de brandweer is de man uit het voertuig kunnen komen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.