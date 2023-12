De week van Drenthe: de laatste vlokken sneeuw en een tweede edelhert in Drenthe

Steeds meer zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en Drenten kunnen vanuit een Burgerberaad meedenken over de koers van de provincie. Hieronder lees je het belangrijkste nieuws uit onze provincie van afgelopen week.

Door een autobrand in het centrum van Assen kunnen bewoners van twee appartementen voorlopig niet hun huis meer in. Veertien andere woningen moest tijdelijk ontruimd worden. "Na uitgebreid politieonderzoek gaan we uit van brandstichting", zegt Thijs de Jong van politie Noord-Nederland.

Problemen op de weg

De voorlopig laatste vlokken sneeuw in de provincie leverden dinsdag nog best wat problemen op in het verkeer. Onder andere op de A28 tussen Hoogeveen en Assen ontstond een fikse file en er waren verschillende ongelukken vanwege het gladde wegdek.

Burgerberaad

Inwoners van Drenthe krijgen meer invloed op het werk van de provincie. Volgend jaar komt er een Burgerberaad, waarin mensen mogen meepraten over plannen voor bijvoorbeeld wonen of het openbaar vervoer.

Tweede edelhert

In Drenthe lopen niet één, maar twee edelherten. Het tweede exemplaar is gezien op beelden van wildcamera's in de omgeving van Dwingeloo, Lhee en Beilen.

Situatie Ter Apel alarmerend

De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is alarmerend. Er verblijven teveel vluchtelingen en er zijn nog steeds gemeenten die weigeren om asielzoekers op te vangen. De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie grijpt daarom naar een ander middel: gemeenten moeten statushouders die binnenkort een huis krijgen alvast in een hotel onderbrengen in de gemeente waar ze gaan wonen.