Kerstbomenverkopers en kerstmarkten druk bezocht in eerste 'kerstige' weekend

Sinterklaas is pas een paar dagen de deur uit, maar Drenthe begint al aardig in de kerstsfeer te raken. Op stadspleinen en dorpsbrinken verschijnen versierde kerstbomen en dagjesmensen drommen samen op de kerstmarkten in de provincie.

Voor kerstbomenkwekers is dit de tijd waarin een heel jaar zwoegen op het land moet worden terugverdiend. Rijendik staan de Nordmannen en fijnsparren inmiddels overal in Drenthe klaar om mee te worden genomen naar warme woonkamers of winkeletalages.

'Goed kerstbomenjaar'

Kweker Rien de Jong uit Exloo is al vanaf 25 november bezig met het verkopen van zijn kerstbomen. Hij merkt dat mensen steeds eerder een boom in huis nemen. "Vroeger verkocht ik echt pas na Sinterklaas mijn eerste boom, maar nu halen mensen er in november al eentje op", zegt De Jong.

De sparren zijn dit jaar volgens de kweker van erg goede kwaliteit. De vele regen van de afgelopen maanden zorgt dat de kerstbomen goed in de takken en naalden zitten.

"Ze zijn ook erg mooi donkergroen van kleur en zitten goed vol. Al was het voor ons met al die modder wel een grotere klus om ze van het land te halen", lacht De Jong.

Op de eerste zaterdag na Sinterklaas is traditioneel een drukke dag voor de kerstbomenverkopers. In Exloo rijden de klanten af en aan. Met karren, hier en daar een kruiwagen of ouderwets op de fiets halen mensen hun boom op.