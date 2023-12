Zoekactie naar vermiste hond Stuffie in Vries levert niks op

Op zoek naar schuilpek

Op 16 november 2023 is Stuffie voor het laatst gezien aan de Hooidijk in Vries en sindsdien is zij volgens Willeke Tonkes van Team HELD niet meer gesignaleerd. "Een hond gaat vaak in overlevingsmodus, op zoek naar een schuilplek. We hebben nog steeds hoop dat we haar kunnen vinden", zegt Tonkes.

Angstige hond

Haar baasjes, Vera en Hillebrand Buwalda uit Damwoude, voelen zich machteloos. Hun dochter van 29 is ziek en werd op 22 oktober geopereerd in het UMCG in Groningen. Hun zoon had die dag Stuffie mee en was op visite bij schoonfamilie in Vries. Buwalda: "Hij dacht dat de tuin helemaal was afgezet, maar dat bleek een misverstand. Stuffie ontsnapte daardoor uit de tuin. Ze is een angstige hond en slecht benaderbaar." De familie Buwalda heeft avonden achter elkaar gezocht en sporen uitgezet met een voor Stuffie vertrouwde geur, maar zonder resultaat.