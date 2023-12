Superzaterdag: voorlopige opbrengst ruim 2500 kratten met levensmiddelen voor de voedselbanken

Drie winkelwagens met houdbare melk, dozen vol Brinta en veel blikken met groentes en broodbeleg. In totaal 263 kratten met levensmiddelen. Dat is de opbrengst van de inzamelingsactie bij zes supermarkten in Noordenveld. Voorzitter Richard Conrady van de voedselbank in Roden is dan ook heel tevreden. Hij vindt het wat lastig om in te schatten hoe lang je er nu mee vooruit kunt. "Het is echt een aanvulling op het basispakket en het is mooi als je dat zo kunt binnenhalen."

Drie maanden vooruit

In Hoogeveen en omgeving is bij zeventien winkels ingezameld door leden van de kerken, de Rotary en de Soroptimisten. De opbrengst was daar net iets minder dan een jaar geleden. Toen waren het er ruim 600 kratten, nu 564. Maar voorzitter Henk Brouwer van de Hoogeveense supermarkt is meer dan is tevreden over de actiedag. "Er zijn nu ook wat minder cliënten dan vorig jaar, dus per saldo is de opbrengst per persoon hoger." Hij verwacht dat de voedselbank wel zo'n drie maanden met de voorraad vooruit kan.