Stormschade in Drenthe: windhoos velt bomen Balloo

Er brak brand uit in een rietstrook in Kolderveense Bovenboer (Rechten: De Vries Media)

Felle regenbuien hebben vanmiddag voor stormschade gezorgd in onze provincie. Op meerdere plekken waaiden bomen om en stonden straten tijdelijk blank. Met name in het gebied rondom Rolde en Balloo is schade.

In Balloo zijn meerdere bomen geveld door een windhoos. Een van de dikke bomen belandde op de weg tussen Balloo en Rolde en blokkeert het verkeer. Volgens Staatsbosbeheer is er rondom het Balloërveld veel schade aan bomen.

Asserstraat geblokkeerd

Een boom langs de Asserstraat in Rolde is getroffen door de bliksem. Door de inslag brak de boom in tweeën en belandde het grootste deel op de weg. Het verkeer moet tijdelijk over het fietspad rijden om de boom te omzeilen. De brandweer zaagt de omgevallen boom in stukken. De gemeente Aa en Hunze zal zowel in Rolde als Balloo de bomen opruimen.

In Kolderveense Bovenboer vloog een strook met riet in brand. De brandweer vermoedt dat de brand veroorzaakt is door een blikseminslag. Er kwam veel rook vrij bij de rietbrand, die snel door de brandweer onder controle was.

Onweer

Drenthe heeft vanmiddag te maken met flinke onweersbuien die over de provincie trekken. Daarbij kan lokaal veel regen naar beneden komen. Ook later op de dag worden fikse buien verwacht.

