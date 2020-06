Stormschade in Drenthe: windhoos velt bomen Balloo, Annen tijd zonder stroom

In Balloo zijn meerdere bomen geveld door een windhoos. Een van de dikke bomen belandde op de weg tussen Balloo en Rolde en blokkeert het verkeer. Volgens Staatsbosbeheer is er rondom het Balloërveld veel schade aan bomen. Er zijn geen gevonden gevallen.

Hagel en regen

In Gieten zorgde de vele regen ervoor dat straten volledig onderliepen. Aan de Noord-es in het dorp konden de putten het hemelwater niet meer aan. Grote hagelstenen kletterden neer op de daken en straattegels. Dat gebeurde ook in Rolde, waar de wegen wit kleurden van de hagel.

Aan de Prinses Beatrixstraat in Assen ontwortelde het onstuimige weer een dikke boom. De boom belandde dwars over de weg, waardoor het verkeer er niet meer langs kon. In De Wijk is het tankstation aan de Dorpsstraat gesloten vanwege wateroverlast. Het dak van het tankstation kon de hevige bui niet verwerken en de regen komt er dwars doorheen.

Een automobilist die op de Vriezerweg in Tynaarlo reed raakte de macht over het stuur kwijt tijdens de regenbui. Daardoor belandde de auto in de sloot langs de weg. De automobilist raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Stroomstoring treft Annen

Door het onweer zat bijna heel Annen zonder stroom. Ook delen van Eext hadden geen elektriciteit. De precieze oorzaak van de stroomstoring is niet bekend. Rond 18.30 uur had Enexis de stroomstoring opgelost.

Asserstraat geblokkeerd

Een boom langs de Asserstraat in Rolde is getroffen door de bliksem. Door de inslag brak de boom in tweeën en belandde het grootste deel op de weg. Het verkeer moest tijdelijk over het fietspad rijden om de boom te omzeilen. De brandweer zaagde de omgevallen boom in stukken. De gemeente Aa en Hunze ruimt zowel in Rolde als Balloo op.

In Kolderveense Bovenboer vloog een strook met riet in brand. De brandweer vermoedt dat de brand veroorzaakt is door een blikseminslag. Er kwam veel rook vrij bij de rietbrand, die snel door de brandweer onder controle was.

Onweer

Drenthe heeft vanmiddag te maken met flinke onweersbuien die over de provincie trekken. Daarbij kan lokaal veel regen naar beneden komen. Ook later op de dag worden fikse buien verwacht.

Lees ook: