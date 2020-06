Vriendengroep uit Witteveen gaat toch naar de TT

Normaal gaan ze ieder jaar met een oude SRV-wagen naar een TT-camping. Die staat nu opgesteld in het centrum van Witteveen tussen een paar tentjes. Om het nog echter te maken staat er natuurlijk ook een houten tafel met bankjes. Niet te vergeten een paar koelboxen met bier en een paar flinke geluidsboxen om de piratenhits over het veld te laten galmen.

Met naam

"Je moet wat, het leek ons een leuk om het campinggevoel in ons eigen dorp te creëren. Het hele dorp mag langskomen, maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met de anderhalve meter afstand. Op deze manier verleren we het TT-weekend niet, want je moet het wel onderhouden om te weten hoe het voelt", grappen de mannen.

De geïmproviseerde camping heeft zelfs een naam. "Nou, je hebt een TT-camping in Assen en die heet Jan en Bertha. Hier tegenover wonen Jan en Corry, dus de link was snel gelegd. In plaats van Jan en Bertha wordt het Jan en Corry", zegt Wouter Doldersum. Jan en Corry vinden het een geweldig idee. Ze voelen zich vereerd.

Net de echte TT (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Om toch een beetje het idee te hebben naar de baan te gaan, fietsen ze naar de ijsbaan. Daar hebben de mannen een TT-opstelling hebben gemaakt. "Wij dachten: hoe kunnen we nu echt het TT-gevoel krijgen wat we normaal op baan ervaren? Het makkelijkst is het om de baan hier te maken. Toen hebben we in het foto-archief gekeken en een foto afgedrukt met het uitzicht dat we normaal zien", zegt Niels Huizing.

Biertje erbij, motorgeluid erbij, rookbommetje erbij, zonnetje erbij en het lijkt net echt. "Daar komt ie! Rossi!", schreeuwen ze met de handen in de lucht. "Vanavond lekker feestje vieren alsof het echt TT is en dan op naar volgend jaar. Proost!"