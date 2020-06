'Kleintje' Veteranendag begint in Geesbrug

Veteranen uit heel Nederland meldden zich voor de rit vanaf het dorpshuis in Geesbrug. Voor een praatje, een motorrit en een maaltijd na die tijd. Hartog is van de stichting Dutch Military Veterans. "Normaal waren we op het Malieveld geweest, lopen we mee in het defilé en ontmoeten we elkaar. Nu dus niet. Maar het ging jeuken. Toen dacht ik, laat ik een motortocht gaan organiseren in het mooie Drenthe."

Drenthe laten zien

Hartog wil de veteranen een stukje van de provincie laten zien. Hij woont zelf sinds een aantal jaren in Geesbrug. "Het idee is elkaar weer ontmoeten. En lol hebben. Ik weet zeker dat we over een uur weer buikpijn hebben van het lachen. En ik laat als niet-Drent, het prachtige Drenthe zien."

Vanmorgen kon Hartog een speciale gast welkom heten: luitenant-generaal Martin Wijnen, de bevelhebber van de Landstrijdkrachten in Nederland. Wijnen, voorheen brigade-generaal van de 43ste Gemechaniseerde Brigade in Havelte, had gebak meegenomen.

De luitenant-generaal vindt het ook jammer dat de Landelijke Veteranendag vandaag niet door gaat. "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dat zien we hier in Geesbrug."

We helpen veteranen als ze geestelijke hulp nodig hebben" Leo Hartog, Dutch Military Veterans

Leo Hartog uit Geesbrug stond aan de wieg van de stichting Dutch Military Veterans, DMV, dat ooit begon als Facebookgroep. "We helpen veteranen als ze geestelijke hulp nodig hebben. Het is gegroeid, zonder dat ik dat wilde. We doen wel eens spontane barbecues of motorritten. Het maakt allemaal niet uit."

Volgens Martin Wijnen heeft de stichting een belangrijke taak. "Het is super belangrijk. We hebben binnen de landmacht zo'n 20.000 collega's. Die kennen de waarde van het team. Het team is het belangrijkste waar je mee werkt. Kameraadschap, daar deel je veel mee. Die sociale structuur is iets waar veteranen vaak op terugvallen en voor het merendeel zijn dat mensen die goede herinneringen ophalen. En de mensen waarmee het niet zo goed gaat, kunnen we in de gaten houden."

Veteranen praten bij in het dorpshuis van Geesbrug (Rechten: Andries Ophof)

Het zit altijd in je hoofd

De dag begint dus met een kop koffie en gebak van Defensie. Een moment om ook weer even bij te praten, volgens Leo Hartog. Hij was zelf actief begin jaren tachtig in Libanon. "Het lijkt wel als van gisteren. Ik denk er vaak aan. Misschien kan ik het wel niet uitleggen. Het leeft gewoon en blijft bij je. Je bent altijd alert. Ik hou alles in de gaten. Je bent nooit echt rustig. Maar het is een deel van mezelf geworden."

Rond half twaalf zet de stoet van motoren zich in beweging. Ze worden uitgezwaaid door luitenant-generaal Wijnen. Hij gaat op weg naar een volgende afspraak met veteranen in Hardenberg. Leo Hartog gaat met zijn motorvrienden eerst richting de Boslaan in Geesbrug. Daar wacht zijn buurmeisje op ze. Ze is gek op motoren.