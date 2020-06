Robin van Ulzen (26) unaniem gekozen als wethouder in Meppel

Van Ulzen was al vier jaar raadslid in Meppel. Door het vertrek van Roelof Pieter Koning als wethouder, kwam er afgelopen maand een plek vrij in het college van de gemeente. In het Radio Drenthe-programma Cassata gaat Van Ulzen in op zijn nieuwe functie en de bijzondere benoeming.

Langs alle huizen

Vanwege het coronavirus vinden alle raadsvergaderingen van de gemeente Meppel digitaal plaats. Zo ook de vergadering van gisteravond, waarin raadsleden hun stem uitbrachten over de voordracht van Van Ulzen. Die stemming moest schriftelijk gebeuren, maar de raadsleden moeten vanwege de noodwet voor raadsvergaderingen thuisblijven.

"Medewerkers van de gemeente zijn langs alle huizen van de raadsleden gereden om de stembriefjes op te halen. Ondertussen ben ik heel gauw naar het stadhuis gereden", vertelt Van Ulzen. Op het stadhuis stond burgemeester Richard Korteland klaar om de kersverse wethouder te feliciteren. Zijn benoeming maakt Van Ulzen de jongste wethouder in Drenthe.

Rechten combineren met wethouderschap

Zijn jonge leeftijd doet de VVD'er naar eigen zeggen niet twijfelen aan het aannemen van de functie. "Al heeft het wel even door mijn hoofd gespookt. Maar ik denk dat de portefeuille veel kennis van Meppel vereist en dat heb ik al jaren. Leeftijd vind ik geen issue en in het college waar ik deel van ga uitmaken, zit al veel levenservaring." Van Ulzen zal zijn wethouderschap voorlopig wel moeten combineren met een universitaire studie Rechten, maar daar ziet hij weinig problemen in. "Dat zit al in de afrondende fase. Ik kan er vast een keer een zaterdag of een avond voor vrijmaken."

De vertrokken wethouder Koning had een portefeuille met daarin onder meer Ruimtelijke ordening, Wonen, Verkeer en vervoer en de binnenstad van Meppel. Of Van Ulzen die portefeuille in zijn geheel overneemt, is nog de vraag. "Die portefeuille past mij als een hele goede jas. Als raadslid ben ik daar ook al mee bezig geweest." Aankomende dinsdag is de eerste collegevergadering. Dan overlegt het college over het herverdelen van de portefeuille van Koning.

Beluister de podcast

Het hele gesprek met Robin van Ulzen is te beluisteren als podcast op je favoriete podcastplatform of hieronder. Daarin gaat Van Ulzen dieper in op zijn ambitie als wethouder en waarom hij als enige uit zijn familie de politiek in is gegaan.

Cassata-podcast van 27 juni met wethouder Robin van Ulzen

