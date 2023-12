Gerrit Kamstra stopt als 'cultuurpaus' van Drenthe: Ik had nog graag doorgewild

Coördinator cultuurprojecten Gerrit Kamstra neem na 22 jaar afscheid als 'cultuurpaus' van de provincie Drenthe. Hij stond aan de wieg van allerlei theaterspektakels en culturele evenementen.

Er kan wel een beetje geld bij vanuit het Rijk volgens Kamstra. "Drenthe krijgt 2 euro per inwoner en Noord-Holland 61 euro. Dat er meer geld naar Noord-Holland gaat dan naar Drenthe is wel logisch. Daar wonen veel meer mensen en daar gebeurt ook veel meer. Alleen de verhouding is zo scheef, want er gebeuren zo veel prachtige dingen in Drenthe. De afstand Den Haag-Drenthe is veel groter dan de afstand Drenthe-Den Haag", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Kamstra kijkt niet uit naar zijn afscheid. "Ik ben 67 en zit in mijn overtijd, maar ik vind het heel spijtig dat ik moet ophouden, en had graag nog doorgewild, maar zo zit het systeem in elkaar, dat je moet stoppen. "

Dat Kamstra 22 jaar geleden als echte Groninger terechtkwam in Drenthe noemt hij wel eens een 'ongelukkig toeval'. "Ik ben er heel blij mee en heb ontzettend veel plezier gehad in mijn werk en heb fantastische mensen ontmoet en ben van de provincie gaan houden."

'Over my dead body'

Toen 22 jaar geleden de vacature van ambtenaar project coördinator cultuur van provincie Drenthe onder zijn neus werd geduwd zei Kamstra: 'over my dead body'. "Dat heb ik letterlijk gezegd, ik moet er nog steeds aan wennen dat ik ambtenaar ben. Toen ik begon wist ik nog niet zoveel van het culturele leven in Drenthe. Toen ben ik op zoek gegaan, heb letterlijk heel veel kilometers gemaakt en zag de potentie van veel mooie dingen en heb met anderen toch wel heel veel bereikt."

Kamstra denkt dan aan de Koloniën van Weldadigheid, de bluesmuziek, het Drents museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Het bestond al. maar daar hebben we een stapje aan bijgedragen." Kamstra durft ook wel te zeggen dat er zonder hem en zijn team geen grote projecten zouden zijn geweest als het Paupaerparadijs, Boer Koekoek en Jumping Jack.

Kwaliteit

"Er is niet altijd voldoende kwaliteit binnen de provincie, dan kijk je daarbuiten en haal je mensen naar binnen en mix je dat met de kwaliteit die hier is en dan ontstaan er mooie grotere plannen. Dat kost tijd en energie. En dan komen er duizenden mensen uit het hele land naar Drenthe. Dat is ook economisch belangrijk." Volgens Kamstra geldt dat ook voor Kamp Westerbork en het Drents Museum.

We moeten vooral doorgaan zegt Kamstra, stilstand is achteruit gaan. De strengere regelgeving baart hem wel zorgen. "Ze hebben er nu al last van, als de regelgeving zo doorgaat dat je geen kant meer uit kan is dat heel slecht. Er wordt heel veel geïnvesteerd in handhaving van regels die men zelf bedacht heeft en die niet deugen. Festivals zorgen niet voor overlast. Ik vind die aandacht helemaal fout, het is een bedreiging en leidt tot niks."