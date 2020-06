Dost en Sinkgraven winnen, Weghorst onderuit in laatste speelronde Bundesliga

Dost vierde zijn achtste competitietreffer en zijn derde in de laatste vier duels. Eintracht Frankfurt wist zich niet zoals vorig seizoen voor de Europa League te plaatsen. De club eindigde als negende. De beste zeven ploegen van de Bundesliga gaan volgend seizoen Europa in.

Wolfsburg verliest

Wout Weghorst, die andere voormalig spits van FC Emmen in de Bundesliga, ging met VfL Wolfsburg hard onderuit tegen kampioen Bayern München. In eigen stadion ging de ploeg van Weghorst met 0-4 ten onder.

Wolfsburg zakt door de nederlaag, en de verrassende 0-4 overwinning van Hoffenheim op Borussia Dortmund, naar de zevende plaats. Daardoor loopt Weghorst volgend seizoen directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League mis en start Wolfsburg in de voorrondes van de Europese competitie. Weghorst eindigt het seizoen met 16 doelpunten.

Sinkgraven naar Europa League

Met Daley Sinkgraven uit Meppel in de basis greep met Bayer Leverkusen nipt naast een ticket voor de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz schoot weinig op met de thuiszege op 1. FSV Mainz 05 (1-0). Concurrent Borussia Mönchengladbach maakte eveneens geen fout en won met 2-1 van Hertha BSC. Leverkusen moet genoegen nemen met een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Voor Sinkgraven en Bosz is het seizoen nog niet helemaal voorbij. Volgende week zaterdag maakt Leverkusen nog kans op een prijs. Dan is kampioen Bayern München de tegenstander in de bekerfinale in Berlijn.

Bremen leeft nog, Düsseldorf degradeert

Davy Klaassen heeft met Werder Bremen rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga kunnen voorkomen. Bremen won de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen 1. FC Köln met maar liefst 6-1, mede dankzij een doelpunt van Klaassen. Concurrent Fortuna Düsseldorf, dat met twee punten voorsprong op Bremen aan de laatste speelronde begon, verloor met 3-0 bij 1. FC Union Berlin en degradeert naar het tweede niveau.

Werder Bremen moet nu met de nummer 3 van de tweede Bundesliga in een play-off gaan uitmaken wie komend seizoen op het hoogste niveau speelt. De viervoudig kampioen van Duitsland degradeerde één keer uit de Bundesliga, in 1980. Een jaar later keerde de groene brigade al weer terug in de hoogste afdeling.

Fortuna Düsseldorf, dat in 2018 promoveerde naar de Bundesliga, zakte door het verlies bij Union Berlin naar de zeventiende plek en degradeert net.