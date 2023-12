Kerstmarkt bij De Balloohoeve afgelast: 'Weiland is een soort zwembad geworden'

De kerstmarkt bij De Balloohoeve gaat vandaag niet door. De regen en de wind van gisteren en vannacht hebben ervoor gezorgd dat er geen markt mogelijk is.

"Het weiland waar geparkeerd moet worden is veranderd in een soort zwembad", zegt de organisatie. "Gisteren moesten we al helpen om auto's eruit te duwen." Ook zijn tenten van standhouders kapot gewaaid.