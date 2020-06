Drank en kampvuren: 'Het is elke avond raak bij 't Gasselterveld'

"Elke avond zien weer een stoet met auto's deze kant op komen. Daarbij zijn moeders die hun kinderen eruit laten en die vervolgens een kratje bier uit de kofferbak halen", zegt Roger Langenbach van de tegenover gelegen camping Lente van Drenthe. "Het gebied verandert daarna in een soort van festivalterrein."

De campinghouder heeft het ergens wel met de jeugd te doen. Hij ziet ook dat jongeren nergens terecht kunnen en begrijpt dat ze elkaar opzoeken. "Maar wat hier gebeurt is veel te gek. We zitten hier midden in een natuurgebied. Dit lijkt de nieuwe uitgaansplek geworden."

150 tot 200 jongeren

Met het mooie weer zijn er iedere avond zo'n 150 tot 200 jongeren te vinden. Ze zuipen, lurken aan lachgasballonnen, staan overal te plassen, maken kampvuurtjes en schieten met vuurwerk in de lucht. En de troep laten ze allemaal achter.

Gisteravond ging het mis tussen de jongeren, zag boa Henk Slagter van Staatsbosbeheer. "Ineens hoorde ik glasgerinkel. Ik dacht nog: 'Het zal toch niet waar zijn?' Toen vlogen de flessen al door de lucht." Zo'n 25 jongeren krijgen het met elkaar aan de stok. Als de politie arriveert, stuiven de jongeren uit elkaar.

"Wat hier gebeurt, dat kan echt niet", vindt Langenbach. "Elke ochtend moet een opruimploeg het strand schoonmaken. En ik heb campinggasten die daarna nog een rondje lopen en twee vuilniszakken vullen met troep die zij uit het zand vissen."

Zorgenkindje nummer één

Slagter noemt 't Gasselterveld zorgenkindje nummer één. "Ik ben boa bij zeven zwemplassen. 't Gasselterveld is de allermooiste, maar de jeugd bederft het daar voor zichzelf. Heel jammer dat ze er zo mee omgaan." Als het aan Langenbach ligt, wordt het terrein in de avonduren afgesloten. "Of laat in ieder geval de politie patrouilleren. Dat doen ze in uitgaansgebieden ook."