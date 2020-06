Nieuwe uitgave van autobiografie Cuby-drummer Hans Waterman

Er komt een nieuwe uitgave van het boek Drumsolo, 35 jaar te laat naar bed van voormalig Cuby + Blizzards-drummer Hans Waterman. Het boek werd voor het eerst - en het laatst- uitgegeven in 2001 en was sindsdien een gewild verzamelitem.

In het boek vertelt Waterman over zijn uitgestrekte carrière in de popmuziek, die begon in Café Hofsteenge in Grolloo als drummer bij Cuby+Blizzards. Waar in de eerste editie alle foto's in zwart-wit afgedrukt zijn, komen er nu kleurfoto's in het boek. Ook zijn er extra foto's toegevoegd.

Beperkte oplage

Volgens Waterman was er nog altijd veel vraag naar het boek, dat in 2001 in een beperkte oplage van 2.500 stuks werd gedrukt. Conservator Wouter Dessels van het Cuby + Blizzards Museum in Grolloo wist uiteindelijk uitgever Koninklijke Van Gorcum uit Assen ervan te overtuigen een nieuwe druk uit te brengen. Het boek komt overigens eerder uit dan gepland. Vanwege het coronavirus gaan veel mensen niet op vakantie en daarom is de uitgave volgens Waterman vervroegd.

Het boek wordt op 12 juni voor een besloten gezelschap gepresenteerd in Café Hofsteenge in Grolloo. Het interview met Hans Waterman over zijn populaire boek is te beluisteren in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Prijsvraag

Hoe oud was Hans Waterman toen hij door Cuby & the Blizzards gevraagd werd om bij de band te komen drummen?

Stuur je antwoord naar cassata@rtvdrenthe.nl en maak kans op een door Hans Waterman gesigneerd exemplaar van Drumsolo, 35 jaar te laat naar bed.