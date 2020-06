Op eigen houtje Japanse duizendknoop bestrijden in Norg

De Japanse duizendknoop is een groeiend probleem. Ook op bungalowpark Oosterduinen in Norg, waar door de coronacrisis de bestrijding van deze woekerende plant weer op nul kan beginnen.

Hatty Aardema is samen met andere bewoners van bungalowpark Oosterduinen vorig jaar begonnen het weghalen van de Japanse duizendknoop. "Maar dit jaar zijn vanwege de coronamaatregelen onze overleggen en werkzaamheden stopgezet. Dat betekent dat we straks weer overnieuw kunnen beginnen. We hopen toch echt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de plant op zijn eigen kavel tegengaat. Anders zadel je een ander ook met een probleem op. Wist je dat de Japanse duizendknoop zelfs de waarde van je huis naar beneden kan halen?", vertelt Aardema.

Gevaar voor funderingen

Sinds maart schieten overal de stengels weer uit de grond, er komen grote lichtgroene bladeren aan. De Japanse duizendknoop kan zo'n drie meter hoog worden, groeit snel en heeft diep groeiende wortelstokken. Ze woekeren enorm, waardoor ze andere planten en dieren verdringen. Ze groeien moeiteloos, ook door kleine openingen en scheurtjes, en tasten zo onder meer funderingen, dijken, wegen en rioleringen aan.

De bestrijding is moeilijk door de diepe wortels en omdat een klein stukje van de plant weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit wil daarom dat de verkoop en het gebruik van deze plant, bijvoorbeeld in boeketjes, verboden wordt. Ook Aardema hoopt op een verbod: "Gooi je een boeketje met een stengel van de Japanse duizendknoop op de composthoop, dan begint de ellende. Hij bloeit wel heel mooi, maar hij is niet te bedwingen."

Invasieve exoten in Drenthe

Het is een invasieve exoot, wat wil zeggen dat de plant van oorsprong hier niet hoort en schadelijk is voor de natuur. Ook de reuzenspringbalsemien is zo'n soort. Het is een eenjarige plant met roze bloemen die ooit vanuit de Himalaya hier naartoe is gekomen. Ook deze woekert en verdringt inheemse planten. "Die hebben we nu onder controle", zegt Aardema. "Dit zou het derde jaar zijn dat we hem zouden bestrijden, maar we hebben tot nu toe nog niets gevonden."

Naast de Japanse duizendknoop en de reuzenspringbalsemien kent Drenthe nog een aantal invasieve exoten. De waterplant watercrassula bijvoorbeeld en de reuzenberenklauw. Elke beheerder is bij overlast zelf verantwoordelijk voor de bestrijding ervan, de provincie Drenthe werkt momenteel aan beleid op dit gebied. Onder de invasieve exoten vallen ook dieren, zoals de Aziatische tijgermug die voorgaande jaren in Assen is aangetroffen. Maar ook de Russische rattenslang, waarvan een populatie in Eelde leeft.