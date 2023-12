Herinneringscentrum Westerbork gratis open om zorgen over polarisatie en antisemitisme

Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakt zich zorgen over de toename van polarisatie en antisemitisme in Nederland. Verbinding zoeken met elkaar is volgens het centrum juist nu heel belangrijk en daarom konden bezoekers vandaag gratis naar binnen voor lezingen en activiteiten.

Directeur Bertien Minco van het Herinneringscentrum ziet sinds de oorlog in Israël en Gaza een enorme opleving van antisemitisme, maar ook van islamofobie en racisme. Juist in Westerbork kun je volgens haar meer leren over wat er kan gebeuren als je daar niets tegen doet.

Paralellen met de oorlog

"Als er één verhaal hier wordt verteld, dan is het waar polarisatie toe kan leiden in het ergste geval", vertelt Minco. "De Jodenvervolging is een dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid en wat je hier kunt leren is dat het niet is begonnen met de vergassingen."

De directeur ziet meerdere paralellen tussen de aanloop van de Tweede Wereldoorlog en de tijd waarin we nu leven. "Dat is begonnen met tientallen jaren van complottheorieën, hatespeech en nepnieuws. Met alle dingen die je nu ook ziet. Dat hitst mensen op en geeft mensen ideeën dat andere mensen slecht zijn."

Sluimerend antisemitisme

Een van de sprekers vandaag is de joodse Micha Gelber, die als kind gevangen zat in Kamp Westerbork en de oorlog overleefde. Antisemitisme is volgens hem nooit helemaal weggeweest uit Nederland. "Antisemitisme sluimert altijd door. Je kunt op dit moment nog steeds niet overal veilig een keppeltje dragen.", vertelt hij.

Polarisatie zorgde er in de jeugd van Gelber voor dat hij als jood anders werd behandeld dan de meeste andere kinderen. "Ik mocht niet naar de kleuterschool en mocht niet meer naar binnen bij winkels. In 1942 werden we ons huis uit gezet en in Kamp Westerbork gedonderd."

'Verdiep je in elkaar'

De holocaustoverlevende vreest voor een verdere toename van antisemitisme en hoopt dat mensen vooral hun gezonde verstand blijven gebruiken. "Het komt voort uit het ophitsen door bepaalde groeperingen. Je moet de realiteit blijven zien en niet alleen eenzijdig kijken."