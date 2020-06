Op pad in de Drentse natuur: bloemrijke wandelingen

De zomer is aangebroken en de natuur staat volop in bloei. Welke bloemenpracht mag je deze maand niet missen? Volg een van onderstaande wandelingen en je komt erachter.

Dopheide

In Drenthe komen vier soorten heide voor: struikheide, lavendelheide, kraaiheide en dopheide. Het is nog even wachten totdat de struikheide de heidevelden uitbundig paars kleurt maar de rozebloeiende dopheide is juist nu te zien. Deze soort is kenmerkend voor natte heidevelden zoals het Dwingelderveld en voor hoogveen zoals het Bargerveen. Volg deze route over het Dwingelderveld en kijk uit naar de dopheide.

Rietorchis

Op dit moment staat ook de rietorchis volop in bloei. De uitbundig paarse bloemtoppen van deze orchidee zijn niet te missen. De rietorchis staat op niet al te voedselrijke grond en houdt van natte voeten. Het is een typisch Drentse soort die sterk in aantal is afgenomen. Toch zijn er nog plekken waar deze orchidee te bewonderen valt zoals in het dal van de Drentsche Aa. Volg het Boswachterspad Deurzerdiep om deze orchidee met eigen ogen te zien.

Valkruid

Een andere karakteristieke soort is het valkruid. De plant komt voor op heidevelden en schrale graslanden. Vroeger kwam het valkruid algemeen voor maar inmiddels is het een zeer zeldzame plant geworden. Het is dan ook bijzonder dat op de Havelterberg een veld vol valkruid staat. Volg deze route en zoek naar het geelbloeiende valkruid.

