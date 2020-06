Verjonging in het bos door komst van de wolf

In het hondenlosloopgebied is het duidelijk zichtbaar: overal langs het pad en in het bos staan jonge eikenbomen. "Je denkt misschien dat die eikenverjonging niet zo bijzonder is, maar in het Drents-Friese Wold zien we heel weinig eikenverjonging. Dat wordt meteen allemaal weggegeten door reeën", legt boswachter Widmar van der Meer uit.

Verstoring

Dat de jonge eiken hier wel een kans krijgen heeft te maken met verstoring. Van der Meer: "Die honden lopen de hele dag verspreid door het gebied heen en reeën zien die honden als roofdier. Het is een onvoorspelbare verstoringsbron, waardoor die dieren zich hier niet veilig voelen en geen voedsel gaan zoeken."

Hetzelfde effect kan een wolf hebben maar de vraag is hoe groot dat zal zijn. "Stel je voor dat we wolven in het gebied zouden hebben, dan ga ik er niet vanuit dat er tachtig wolven in zo'n klein gebiedje zouden lopen. Daarentegen lopen hier wel de hele dag door 'nieuwe gedomesticeerde wolven', zal ik het maar even noemen, rond en dat heeft een heel groot effect op dit kleine stukje gebied", aldus Van der Meer.

Andere effecten

Een wolf kan nog meer effecten hebben op de natuur, aldus Wolven in Nederland. Niet alleen jonge eikenbomen profiteren van de aanwezigheid van de wolf. Ook kruiden en struiken krijgen de ruimte omdat grazers niet alles opeten. Aaseters zoals de monniksgier, de rode wouw en de zeearend profiteren van de prooiresten van de wolf. En omdat vossen en andere middelgrote roofdieren wolven mijden, krijgen weidevogels en konijnen meer kans.

Lees ook: